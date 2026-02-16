Los equipos y pilotos de la Fórmula 1 tendrán la última oportunidad de trabajar en sus nuevos coches y unidades de potencia esta semana en el Circuito Internacional de Bahréin antes del inicio de la temporada 2026 el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Tal como sucedió la semana anterior, serán tres días de pruebas para las 11 escuderías de la parrilla, comenzando la actividad el miércoles 18 de febrero y continuando el jueves 19 y el viernes 20.

Cada jornada contará con dos sesiones de cuatro horas de duración, con una pausa de una hora entre el final de la primera y el inicio de la segunda. En horario local, la actividad irá de 10:00 a 14:00 para la sesión matutina, y de 15:00 a 19:00 para la tanda vespertina.

Para México, Costa Rica, El Salvador y Belice, la primera sesión será de 1:00 a 5:00, lo que equivale a 2:00 a 6:00 en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana la sesión matutina será de 3:00 a 7:00, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay irá de 4:00 a 8:00.

En tanto, la sesión vespertina comenzará a las 6:00 y se extenderá hasta las 10:00 en México, Costa Rica, El Salvador y Belice; de 7:00 a 11:00 en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador; de 8:00 a 12:00 en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana; y de 9:00 a 13:00 en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Cobertura de Motorsport.com con los tiempos en vivo

Motorsport.com realizará una cobertura en vivo durante las ocho horas de actividad en pista en cada uno de los tres días de pruebas en Bahréin, con comentarios de lo que sucede en la pista, información al instante desde los equipos y el cronometraje en directo para seguir el clasificador en todo momento.

¿Cómo ver las pruebas de la F1 en Bahréin desde Latinoamérica?

A diferencia de la semana pasada, cuando solo se transmitió en vivo la última hora de cada día, F1 TV estará al aire en vivo con todas las horas de actividad en pista de la Fórmula 1 durante la semana de pruebas en Bahréin.

F1 TV será la única manera de ver las pruebas en vivo para México, mientras que Disney+ -a través de su paquete Premium- tendrá la pretemporada para el resto de Latinoamérica. Por su parte, FOX Sports Argentina también transmitirá los entrenamientos en su totalidad.

¿Cuándo estarán en pista Franco Colapinto y Checo Pérez?

Cada equipo puede utilizar solamente un coche durante las pruebas de pretemporada, por lo que reparten la actividad en pista en partes iguales entre sus dos pilotos titulares. Lo más habitual es dar a cada piloto la conducción completa durante un día y luego dividir la jornada restante en una sesión para cada uno.

Al momento de la redacción de este artículo, ni Alpine ni Cadillac han informado cómo será su programa para la segunda semana de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin. A modo de referencia, la escudería de Enstone dividió el primer día entre Franco Colapinto y Pierre Gasly y luego dio un día completo a cada uno en las dos jornadas siguientes, con el argentino cerrando la semana. Cadillac, en cambio, repartió cada día entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas.