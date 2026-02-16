Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Keanu Reeves revela detalles del documental de Cadillac F1: "Es muy intenso"

Keanu Reeves está produciendo un documental entre bastidores con el equipo Cadillac de Fórmula 1.

Lydia Mee
Editado:
Keanu Reeves

El actor de Hollywood Keanu Reeves está en proceso de trabajar con el equipo Cadillac de Fórmula 1 para crear un documental sobre el equipo más reciente en unirse a la parrilla.

El documental fue anunciado en julio de 2025 y tiene como objetivo ofrecer una mirada entre bastidores al camino del equipo estadounidense hacia el campeonato.

"Soy parte de un documental sobre Cadillac Fórmula 1. Es un poco sobre la creación, trabajar en la candidatura y su camino hasta la primera carrera en marzo", explicó el actor a F1 TV mientras se encontraba en el Circuito Internacional de Bahréin durante los test de pretemporada.

Reeves previamente encabezó una docuserie de cuatro partes sobre Brawn GP, Brawn: The Impossible Formula 1 Story, que fue lanzada en 2023 en Disney+ y la BBC.

"Qué increíble y profundo", añadió Reeves cuando se le preguntó qué había aprendido mientras trabajaba en los dos documentales. "Es muy intenso desde afuera. Quiero decir, si miramos el coche de carreras, mirando hacia la pista, solo el lado técnico de todo, armar un equipo, lo que se necesita para tener el auto, todos los elementos, siendo un cambio en el reglamento.

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Como estábamos contando la historia inicial del equipo antes incluso de que entraran en la Fórmula 1, parte del trasfondo de la FIA, la FOM y, en general, ese mundo."

El CEO de TWG Motorsports y del equipo Cadillac F1, Dan Towriss, dijo sobre el documental en el momento en que se anunció: "Esta es una historia de ambición audaz y determinación implacable. Nos honra trabajar con Keanu, cuya pasión y conocimiento del automovilismo son profundos, y estamos orgullosos de asociarnos con GM en esta increíble historia.

"Tenemos la oportunidad de dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados a la Fórmula 1 y la creatividad de Keanu es la chispa perfecta para encender ese camino."

