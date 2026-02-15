Después del shakedown de finales de enero en Barcelona, la nueva escudería Cadillac disfrutó de tres productivos días de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin para seguir conociendo el coche y cómo sacar el máximo provecho de él.

Debido al cambio reglamentario que tendrá la Fórmula 1 en 2026, se trata de una tarea que no es exclusiva de Cadillac, ya que todos los equipos están tratando de descifrar la mejor manera de ser rápidos con los nuevos chasis y unidades de potencia.

En ese aspecto, la gestión de la energía disponible y la recarga de la batería en cada vuelta han emergido como el factor clave, algo que Sergio Pérez destacó como prioridad para Cadillac cuando los coches vuelvan a salir a la pista esta semana en Bahréin.

"Creo que realmente es el aspecto de la energía, porque en este momento cada vuelta es diferente; tenemos mucha variación, de medio segundo a un segundo en cada vuelta. Así que entender eso, por qué está pasando, dominar la gestión de la energía, hacer más salidas, hacer más procedimientos", dijo el mexicano al ser preguntado por Motorsport.com sobre la lista de prioridades para lo que queda de tests.

"Ojalá también hacer algunas paradas en boxes para nuestro nuevo equipo, y luego explorar un poco más el coche en general, porque por ahora no hemos podido hacer mucho trabajo de puesta a punto".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Graeme Lowdon, jefe del equipo Cadillac, coincidió con la visión de Checo Pérez sobre la importancia de poner el foco en el manejo de la energía.

"Bueno, sin duda está entre las primeras prioridades. Creo que hay un montón de cosas para hacer que estos coches vayan más rápido. Claramente esa es una de ellas".

"Y es un área en la que estoy muy seguro de que veremos mucho desarrollo y también mucha convergencia. Siempre lo hacemos en la Fórmula 1, ¿no? Y lo que siempre, supongo, ya no debería sorprenderme es la velocidad a la que eso puede suceder en todo el paddock. Así que ciertamente es un área en la que estaremos trabajando".

En la misma sintonía que el piloto de Guadalajara, Lowdon advirtió también que, para Cadillac, al tratarse de un equipo nuevo, la lista de prioridades va más allá de la energía, ya que aún deben trabajar en aspectos más básicos para otras escuderías, como las paradas en boxes, algo en lo que la escudería aún no pudo enfocarse.

"Hay muchas otras áreas. Y recuerden que, como equipo nuevo, tenemos un montón de cosas nuevas".

"Nunca hemos hecho una parada en boxes, así que necesitamos centrarnos también en cosas como esa. Así que hay mucho por hacer, pero estoy muy, muy contento con el ambiente dentro del equipo y realmente contento con dónde hemos empezado", concluyó.