Esteban Ocon ha respondido a la franca evaluación de su campaña 2025 de Fórmula 1 realizada por el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, afirmando que no le sorprendió oírla.

Komatsu dijo la semana pasada que "esperábamos más" del ganador de un gran premio en su temporada de debut con la escudería estadounidense, asegurando que "nadie está satisfecho con el resultado deportivo de Esteban" en 2025.

Eso llegó después de que Ocon terminara 15° en el campeonato con 38 puntos, tres puntos por detrás de su compañero de equipo novato Oliver Bearman, quien además superó en clasificación al veterano (excluidos los problemas técnicos) por 17-11.

Esas estadísticas no fueron casualidad, dado que las actuaciones de Ocon fueron inconsistentes a lo largo del año, mientras que los resultados de Bearman fueron mejorando de forma constante, con el cuarto puesto en México como punto culminante.

Así que Ocon aceptó la evaluación de Komatsu, especialmente porque su jefe no le atribuyó toda la culpa, añadiendo que Haas no logró proporcionarle un auto con el que el piloto de 29 años se sintiera cómodo.

"No fue realmente una sorpresa ver los comentarios de Ayao", dijo Ocon durante el test de pretemporada 2026 en Bahréin de la semana pasada.

"Hablamos mucho durante el invierno y, obviamente, ha sido una temporada de altibajos para todo el equipo. No ha sido muy sencilla. Pero, cuando lees el artículo completo, puedes ver que el equipo también asumió responsabilidad: Ayao dijo que fue 50-50."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Parte de la razón de la decepcionante campaña de Ocon fue su descontento con el comportamiento del VF-25, particularmente en frenada, y cree que esos problemas eran específicos para él.

"Lo dije muchas veces el año pasado durante 12, 13, 14 carreras, tenía este problema de bloqueo delantero, este problema de inestabilidad", añadió. "Esto era algo muy diferente en el otro lado del garaje.

"No es una cuestión de confianza o simplemente de no lograr conducir con cierto estilo de pilotaje. Era una presión similar en los frenos, condiciones similares en ambos autos: se bloqueaba para mí, no para el otro lado."

El francés cree, por tanto, que su recuperación en el final de la temporada de Abu Dhabi demostró de lo que todavía es capaz. Tuvo dificultades el viernes, afirmando que "se sentía como un novato", antes de que los cambios de puesta a punto le permitieran llegar a la Q3, superar en clasificación a Bearman y ganar una posición para terminar séptimo.

"Ese fue el caso hasta el viernes en Abu Dhabi", dijo Ocon sobre sus problemas. "Lo que sea que cambiamos en Abu Dhabi, no voy a entrar en detalles porque es algo que queda entre nosotros, pero lo que sea que cambiamos, de repente el auto volvió a la vida.

"Estaba a medio segundo de donde debería estar el viernes, y luego el sábado por la mañana rendimos como debíamos. Una gran Q3, terminamos séptimos en la carrera, que es lo que necesitábamos durante toda la temporada.

"Así que estamos trabajando todos juntos, siempre intentando hacerlo lo mejor posible. Hubo cosas que como equipo no hicimos bien en general y que deberíamos haber hecho mejor. Espero que todos lo hagamos este año y que, obviamente, dejemos el año pasado atrás."