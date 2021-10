Verstappen advierte que si no mejoran, Turquía "no tiene buena pinta"

Verstappen no ha comenzado de la mejor manera en el GP de Turquía 2021 de F1. En la jornada del viernes, después de una FP1 donde se quedó a más de cuatro décimas de Hamilton en la segunda plaza, en la FP2 de la tarde se quedó a 0.635s y vio cómo se le colaban por delante Charles Leclerc, Valtteri Bottas y su compañero, Sergio Pérez.

Durante toda la sesión se escuchó a Verstappen expresar por la radio de Red Bull Racing los problemas de un monoplaza poco estable, con subviraje y sufriendo "chasquidos" en mitad de las curvas.

Cuando se le preguntó si eso lograron mejorarlo cuando comenzaron los ensayos de tandas largas, el holandés admitió que no encuentran el camino todavía.

"No realmente", dijo Max Verstappen. "En la FP1 probamos algunas cosas en comparación con la FP1, pero tampoco la FP1 fue tan buena. Todavía estamos buscando un poco qué hacer".

Es una pista que la Fórmula 1 visitó en 2020 en condiciones muy diferentes, con una pista muy resbaladiza y que nada tiene que ver con el agarre que tiene ahora el circuito de Estambul.

"Es un poco diferente aquí, no tenemos muchos datos con este tipo de coches, así que parece que tenemos una tarde por delante para intentar hacerlo un poco mejor, porque hoy no fue nuestro mejor día, admitió".

Hablando precisamente del grip, Verstappen no quiso buscar excusas y alabó el trazado: "No, quiero decir que es una pista muy bonita y ahora está en condiciones normales. Solo estoy deseando que llegue el fin de semana para volver a conducir".

Este sábado afrontará una clasificación en la que sabe que su rival Hamilton no podrá hacerse con la pole tras penalizar por sustituir el motor. Ante la pregunta de qué resultado espera, contestó: "Todavía no lo sé. Es de esperar que mejoremos, porque de lo contrario no tiene muy buena pinta. Pero veremos qué podemos hacer de la noche a la mañana".

Por último, respecto a la penalización de un Lewis Hamilton que le aventaja en cinco puntos y al que esperaba poder adelantar en el mundial antes de llegar a este gran premio, comentó: "Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, y hoy no estuvo tan bien. Trabajaremos en eso".