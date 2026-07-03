Verstappen espera una carrera sprint defensiva en Silverstone contra Russell y Leclerc

Max Verstappen mantiene a raya sus aspiraciones de victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y espera verse envuelto en una batalla con los coches que le siguen, ya que considera que Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, que salen desde la primera fila, son demasiado rápidos para desafiarlo.

Verstappen colocó su coche tercero en la parrilla para la carrera sprint del sábado, situándose en la lucha entre los Mercedes y los Ferrari, aunque a tres décimas de Hamilton y Antonelli al final de la tercera vuelta de clasificación.

El piloto de Red Bull aventajó en poco más de una décima a su compañero de equipo, Isack Hadjar, aunque cinco puestos por delante, ya que el francés solo pudo ser octavo en una competitiva parrilla de ocho primeros.

Aunque Verstappen se mostró satisfecho con su actuación, a pesar de sus limitaciones en velocidad en recta, opinó que Charles Leclerc y George Russell (que salen cuarto y quinto) deberían poder igualar el ritmo de carrera de sus compañeros mejor posicionados.

"[Hamilton y Antonelli] parecen un poco rápidos y, como compañeros de equipo, deberían ser rápidos también en ritmo de carrera", reflexionó Verstappen.

"Si todo se calma un poco, creo que será una batalla más reñida con los que vienen detrás".

Verstappen añadió que se encontraba en una buena posición en la zona media de la parrilla, donde la gestión de la energía fue un factor decisivo dada la poca energía que ofrece el circuito de Silverstone. Los datos GPS del neerlandés demuestran que utilizó menos energía a la salida de Woodcote y Stowe en comparación con Hamilton y Antonelli, pero más al inicio de la vuelta y en la recta de Hangar.

"Para nosotros, probablemente el resultado de la SQ3 fue... quiero decir, estuvo muy ajustado, fácilmente podría haber sido el P3, el P6 o el P7, pero estuvimos en buena posición. Estuvimos un poco más cerca".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Creo que todavía no estamos donde queremos estar, quizás un poquito, pero también con la puesta a punto y demás. Así que hay algunas cosas que ajustar para intentar mejorar el tiempo por vuelta. Intentaremos hacerlo después del sprint"

"Un poco mejor [que en los entrenamientos], pero aún no estoy donde quiero. Supongo que también es una combinación de cómo está el trazado ahora, digamos así, con algunas limitaciones en la recta, y simplemente encontrar el equilibrio adecuado".

Mientras tanto, Hadjar igualó el ritmo de Verstappen durante su vuelta, pero no mantuvo suficiente velocidad en la curva Club y finalmente cedió 0.138s a su compañero de equipo, lo que resultó ser la diferencia entre el tercer y el octavo puesto en la parrilla.

No fue ninguna sorpresa que Hadjar estuviera decepcionado con su actuación, señalando también que, efectivamente, mantuvo menos velocidad en la primera curva, lo que lo relegó a una posición inferior durante la vuelta.

"Sí, está muy ajustado", dijo. "Quiero decir, estoy octavo". El último de los cuatro primeros, así que es un poco decepcionante. Me quedé sin el tercer puesto porque no fui lo suficientemente rápido en la última vuelta; Max lo consiguió, así que quiero analizar qué falló.

"Sé que no tuve la mejor salida, así que sé que me costó algo de tiempo.

"[Los pequeños detalles] son ​​lo que hace que sea un poco más frustrante, porque sé que si corrijo un par de cosas, podemos llegar lejos. Pero estoy contento con mi pilotaje de hoy; creo que he estado concentrado desde la primera vuelta, así que eso es bueno, y espero que mañana podamos mejorar aún más el tiempo."