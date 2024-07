Verstappen, molesto con Red Bull: "Algunas personas necesitan despertar"

Verstappen tuvo que conformarse con el tercer puesto por detrás del dúo de McLaren en la clasificación de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Hungría.

La diferencia del neerlandés con el tiempo de la pole de Lando Norris fue de 46 milésimas, pero eso no mejora el estado de ánimo de Verstappen.

"De alguna manera parece que estoy más al límite que el año pasado. Mi vuelta también fue buena. La diferencia fue de cinco centésimas, pero yo tenía dos juegos de neumáticos (nuevos) y Lando sólo uno. Creo que la diferencia da una imagen distorsionada, de modo que en la vida real es de más de cinco centésimas. Obviamente, también tengo esa sensación para mañana, que esto va a ser un problema. Si quieres ser campeón del mundo, obviamente tiene que ser mejor que esto".

No todos en la misma onda en Red Bull

Cuando se le apunta a Verstappen que suena algo frustrado, el tricampeón reinante responde: "Sí, porque con las actualizaciones todavía no es lo suficientemente bueno. Así que sí, estoy frustrado por eso. Esperaba más".

Parte de la explicación puede estar en el tiempo, ya que la prédica de 'cuanto más calor, mejor' se aplica a Red Bull y el sábado hubo temperaturas más bajas de las esperadas, pero Verstappen no quiere entrar en eso. "Eso en sí mismo no importa, porque en las últimas carreras en realidad siempre nos han ganado en todas las pistas -pistas con curvas rápidas, curvas lentas, frías o calientes. Nos han superado en ritmo puro", reveló Verstappen tras ser preguntado por Motorsport.com.

La principal conclusión de Verstappen es que, aunque las actualizaciones funcionan, todavía no son suficientes. Además, siguen sin mejorar de forma inmediata el equilibrio para el piloto.

"No, todavía se siente lo mismo", responde el campeón del mundo a esta web. "Ves que McLaren es 1 y 2, entonces sabes que ese coche va como una bala. Con nosotros es más complicado, también porque es muy difícil encontrar un buen equilibrio con el propio coche. Es muy fácil pasarse del límite y entonces pierdes inmediatamente mucho tiempo".

Aunque Verstappen no es la primera vez que da la voz de alarma, añade que no todo el mundo en el equipo entiende la gravedad del asunto.

"No todo el mundo, creo. Saben que no busco excusas, siempre soy muy realista y quizás no todos están en la misma onda." Preguntado sobre si esto último es frustrante, el tricampeón del mundo prosiguió: "No, no me frustra, pero creo que algunas personas necesitan despertar un poco. No necesitamos entrar en detalles de quién se trata".

Verstappen no quiere crear "falsas esperanzas" para el domingo

Para la carrera de mañana, Verstappen tampoco espera milagros inmediatos. "Mis tandas largas fueron buenas, pero nada especial. Así que no quiero crear falsas esperanzas. Las tandas largas de McLaren parecen muy fuertes y ese ha sido el caso en las últimas carreras, así que no veo que de repente seamos más fuertes."

Que Verstappen esté solo el domingo en las primeras posiciones tras el accidente de Sergio Pérez, por cierto, no cree que sea un factor inmediato, ni siquiera en términos de estrategia.

"Si eres lo suficientemente rápido, nada de eso importa. Si eres rápido, los adelantarás de todas formas. Luego pueden defenderse o volverse locos, pero entonces no importa. Nunca puedes reducirlo a eso, a que son dos contra uno. Si eres lo suficientemente rápido, entonces funcionará, pero no creo que sea el caso en este momento".

Las declaraciones de Verstappen llegan en un fin de semana que el jueves calificó de "crucial", lo que llevó al líder del Mundial a concluir diciendo: "Por eso estoy frustrado ahora. Esperaba más. No es que ahora me vaya a mi motorhome, me siente con los pies sobre la mesa y piense 'estoy bien con todo'. No, estoy frustrado y no estoy contento con cómo van las cosas. Sé que pueden ser otras largas 12 carreras".