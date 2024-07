El jefe de Alpine pide disculpas a Gasly y Ocon tras un "gran error" en Hungría

Aunque la lluvia representaba una oportunidad de oro para Alpine de resarcirse de un difícil inicio de fin de semana en el Gran Premio de Hungría, el fabricante francés no lo hizo al mantener a Esteban Ocon y Pierre Gasly en sus garajes después de la bandera roja motivada por el accidente de Sergio Pérez en la Q1.

Aunque la pista estaba ligeramente mojada, los seis minutos restantes en el reloj permitieron a los otros 17 pilotos en pista secarla rápidamente. Como resultado, el circuito estuvo más rápido que nunca antes en la sesión en los instantes finales, y los A524, que ocupaban los puestos 10º y 12º antes de la interrupción, retrocedieron lenta pero inexorablemente hasta las dos últimas plazas, incapaces de defenderse.

Esta situación fue aún más lamentable para el equipo, dado que la pista de Hungaroring no es propicia para los adelantamientos y los Alpine no demostraron ser especialmente rápidos.

Preguntado por el error tras la sesión, el director del equipo, Bruno Famin, asumió la responsabilidad: "Lo que ocurrió fue que teníamos una oportunidad interesante y cometimos un gran error. Juzgamos mal la situación. Pensamos que la pista, que estaba húmeda, no se secaría lo suficiente como para mejorar los tiempos. Estábamos en buena forma, listos para empezar la Q2; queríamos conservar el juego de neumáticos (blandos) nuevo. Y al centrarnos en eso, nos olvidamos de la situación general".

"El objetivo era entrar en la Q2 y ahí, sí, cometimos un error. Tuvimos un minuto para reaccionar entre la primera mejora del sector (al final de la Q1) y la (última) oportunidad de salir y no la aprovechamos, y sí, gran error. Tenemos que aprender de ello, cambiar nuestros procedimientos, quizás nuestras decisiones, pero tenemos que asegurarnos de que este tipo de error no vuelva a ocurrir."

"En el último minuto, nos dimos cuenta de lo que iba a pasar", añadió a continuación, en respuesta a una pregunta sobre cómo se había sentido en esos angustiosos momentos finales de la Q1.

"Pero sí, te das cuenta de que has cometido un error. No hay nada que podamos hacer al respecto. Así que a luchar, a luchar mañana. Sabemos que no será fácil, pero creo que tenemos que reaccionar como equipo, ser fuertes, aprender, hacerlo lo mejor posible, para hacer una carrera realmente buena en Spa, para terminar con buena nota antes del parón veraniego."

A continuación, el técnico francés pidió disculpas a sus compañeros de equipo: "Los errores ocurren. Pido disculpas en primer lugar a los pilotos, pero también a todos los que trabajan duro en Enstone y Viry. Somos un equipo y ganamos juntos, a veces perdemos juntos. Progresamos juntos, cometemos errores juntos, y luego trabajamos como un equipo".

