Verstappen presiona a Checo Pérez: "Debe ser segundo con este coche"

Sergio Pérez tuvo una frustrante sesión de clasificación el sábado en el Circuit de Barcelona Catalunya en la que nunca logró un ritmo competitivo en unas condiciones de pista difíciles por el clima cambiante de la jornada.

El piloto mexicano estuvo a punto de quedar eliminado en la Q1, donde avanzó con el 15º puesto, y en la Q2 tuvo una salida de pista sobre el final. Si bien pudo salir de esa situación e intentar otra vuelta rápida, quedó en el 11º puesto, a 51 milésimas del décimo, sin poder avanzar a la Q3 de la clasificación.

Por el contrario, Max Verstappen, con el otro monoplaza de Red Bull, ha dominado el fin de semana del GP de España desde los entrenamientos del viernes y el sábado logró una cómoda pole position por medio segundo de diferencia sobre Carlos Sainz, su más inmediato perseguidor en el orden final.

En su encuentro con medios neerlandeses en Barcelona, el bicampeón reinante fue consultado sobre las posibilidades de "Checo" Pérez el domingo en la carrera y aseguró que su compañero tiene que poder recuperar posiciones dado el ritmo del RB19.

"Normalmente debería ser segundo con la velocidad que tenemos en el coche", dijo Verstappen sin rodeos.

Max Verstappen celebra su pole position en el GP de España. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Respecto a su fin de semana, donde ha terminado en lo más alto del clasificador en cada sesión a excepción de la Q1, solo porque no necesitó realizar otro intento en una pista cuyas condiciones estaban mejorando, Verstappen reconoció que se sintió “muy bien desde la primera vuelta”.

"Sólo he cambiado pequeñas cosas en la puesta a punto. Por supuesto, como piloto todavía tienes que mejorar durante el fin de semana, pero si tienes mucha confianza en el coche y el equilibrio del coche, entonces realmente puedes ir al límite en un circuito como este", dijo.

En cuanto a cómo vivió la clasificación desde el inicio en adelante, Verstappen indicó que no tuvo necesidad de buscar los límites en las dos primeras fases y que no tuvo problemas con los neumáticos, a diferencia de lo vivido por Pérez.

"Estaba un poco resbaladizo en algunos sitios, pero dejas algo de margen. No necesitamos ir al límite en la Q1 y normalmente ni siquiera en la Q2, especialmente cuando la pista está así. Así que hay que dejar un margen para estar seguro y, la verdad, no he sufrido nada. En la Q3 empecé a apretar de verdad. Los neumáticos estuvieron siempre en el margen correcto y realmente conseguí hacer mis vueltas como quería cada vez", explicó.

Por último, debido a su condición de claro favorito a la victoria para la carrera de hoy, Verstappen bromeó con los medios de su país cuando le preguntaron si sentía nervios de cara al gran premio.

"Muy nervioso. No creo que vaya a dormir mucho", dijo entre risas. "Por supuesto que siempre pueden salir cosas mal, mecánicamente o con un accidente, pero el coche se siente muy bien", finalizó.

Horarios y televisión de la carrera del GP de España de Fórmula 1 en América Latina:

País Televisora Domingo México FOX Sports Premium Carrera: 07:00 Costa Rica Belice Star+/ESPN2 Carrera: 07:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Star+/ESPN2 Carrera: 08:00



Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Paraguay Chile Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Argentina Uruguay Star+ Star+/ESPN2 Carrera: 10:00





