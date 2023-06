Sainz predice recuperación de Pérez y un 1-2 de Red Bull

Sainz terminó como el rival más cercano de Max Verstappen en la disputa por la pole position en la clasificación del sábado en Barcelona, donde Sergio Pérez fue eliminado en la Q2 en el segundo Red Bull.

Pérez no pudo igualar el ritmo o la confianza de Verstappen en la resbaladiza superficie de la pista catalana, que fue mojada por una lluvia más temprano y todavía tenía zonas algo húmedas cuando la Q1 se puso en marcha.

"Checo" tuvo una salida de pista hasta la grava en la curva 5 en la parte final de la Q2 y no pudo recuperarse para pasar a la Q3, instancia donde un último avance elevó a Sainz a la segunda posición para acompañar a Verstappen en la primera fila de salida el domingo.

Verstappen fue cronometrado con una diferencia promedio de 0.539s a favor sobre el mejor Ferrari en un simulacro de carrera al final de la FP2 del viernes, por lo que Sainz teme que el ritmo de Red Bull en una carrera en seco en Barcelona sea tan superior, que Pérez aún podría abrirse paso a través del pelotón.

"Va a seguir siendo difícil llegar (segundo en la carrera)", dijo Sainz en la rueda de prensa posterior a la clasificación. "Especialmente con 'Checo' saliendo desde el 11º lugar con un Red Bull".

"Creo que en cuanto vuelva con los ingenieros, me dirán que la simulación sugiere que los Red Bull deberían terminar por delante de nosotros".

"Y entonces será una lucha con Lando (Norris, tercero en la clasificación para McLaren) y los Mercedes".

"Los Aston (Martin también). No sé exactamente qué les ha pasado hoy, pero normalmente tienen muy buen ritmo de carrera. Así que sigo pensando que va a ser difícil conseguir un podio mañana".

"Nos hemos puesto en la mejor posición posible para conseguirlo, pero sigo pensando que va a ser una buena lucha para mí mañana".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Barcelona tiene una de las distancias más largas del calendario de F1 hasta la primera curva y tanto Verstappen como Pérez han perdido el liderato de la carrera en lo que va de 2023 al salir desde la pole ante rivales que iniciaron rápido.

Cuando se le preguntó qué tenía en mente sobre la posibilidad de encontrar una oportunidad de atacar a Verstappen en la curva 1 al inicio de la carrera del domingo, Sainz respondió: "No me hubiera importado que Lewis (Hamilton, quinto para Mercedes en la clasificación) o Lando me hubieran superado porque aquí el lado limpio es un poco mejor para la salida".

"Al mismo tiempo, también depende del rebufo y de la suerte que tengas si puedes conseguir un rebufo o una buena velocidad hasta la curva 1.

"No lo sé. Obviamente intentaré darlo todo en la curva 1. E ir a por ese podio y si Max hace algo raro, conseguir la victoria".

Horarios y televisión de la carrera del GP de España de Fórmula 1 en América Latina:

País Televisora Domingo México FOX Sports Premium Carrera: 07:00 Costa Rica Belice Star+/ESPN2 Carrera: 07:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Star+/ESPN2 Carrera: 08:00



Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Paraguay Chile Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Argentina Uruguay Star+ Star+/ESPN2 Carrera: 10:00