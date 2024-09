Verstappen dice que Red Bull convirtió su coche "en un monstruo"

Max Verstappen advirtió que ganar "los dos campeonatos no es realista" ahora después de que Red Bull convirtiera su coche de Fórmula 1, una vez dominante, "en un monstruo".

Verstappen tuvo problemas para clasificarse más allá de la séptima posición el sábado y no pudo progresar mucho el domingo, avanzando solo una posición para terminar por delante del Mercedes de George Russell en sexta posición.

El margen del neerlandés hacia la victoria fue especialmente condenatorio, cediendo casi 38 segundos al triunfante Charles Leclerc de Ferrari y más de 30 segundos a su rival por el título Lando Norris, tercero.

Con Oscar Piastri terminando segundo por delante de su compañero Norris, McLaren ha dado otro mordisco al liderato de constructores de Red Bull, acercándose a ocho puntos.

Pero en lo que respecta a Verstappen, su ventaja de 62 puntos sobre Norris en la clasificación de pilotos tampoco parece suficiente, ya que Red Bull todavía tiene que encontrar respuestas a sus agobiantes problemas de equilibrio del coche que lo han asolado desde mayo y que ahora están volviendo a morderlo contra rivales que mejoraron mucho.

"En este momento, (ganar) ambos campeonatos no es realista", afirmó sin rodeos Verstappen.

"He dicho mucho y ahora depende del equipo venir con muchos cambios con el coche, porque básicamente pasamos de un coche muy dominante a un coche inmanejable en el espacio de seis a ocho meses. Eso es muy raro para mí y tenemos que darle la vuelta al coche".

"Con cómo estamos en este momento somos malos en todas partes, así que necesitamos muchos cambios".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si el hecho de que Norris, quien largó desde la pole, no haya ganado era un resquicio de esperanza, respondió: "En cierto modo, sí, pero no es así como me gusta ver el campeonato. Tenemos que partir de nuestra propia suerte y hoy y todo este fin de semana ha sido muy malo".

"Fuimos demasiado lentos. La parada en boxes (de seis segundos), por supuesto, me costó un poco. No pude rodar a plena potencia durante la mayor parte de la carrera con el motor, porque tuvimos un pequeño problema".

"También en cuanto a la estrategia, podríamos haber hecho un mejor trabajo para estar al menos un poco más en la lucha. Estuvimos flojos en muchos frentes este fin de semana".

Red Bull mantuvo conversaciones cruciales el sábado para repasar los cambios que debe hacer a su RB20 las próximas semanas, con Verstappen sintiendo que no hay nada más que decir después de advertir al equipo sobre el comportamiento de su coche desde hace varios meses.

"Estaba bastante claro para todos lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que darle la vuelta", explicó.

"No es fácil hacerlo rápidamente. Y si lo conseguimos, el coche volverá a ser más manejable".

"El año pasado teníamos un gran coche, el más dominante de la historia, y básicamente lo convertimos en un monstruo, así que tenemos que darle la vuelta".

"No importa cuántas semanas (tarde), tenemos que seguir empujando y trabajar a tope. No hay excusas".