Vettel no descarta un regreso a la Fórmula 1

Sebastian Vettel le puso fin en el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado a una de las carreras más exitosas en la Fórmula 1 en la que consiguió cuatro campeonatos mundiales entre 2010 y 2013, además de 53 victorias, 57 pole positions y 122 podios.

El alemán volvió a ponerse al volante de uno de sus coches campeones, el Red Bull RB7 con el que se coronó en 2011, el pasado fin de semana en el circuito Nordschleife de Nurburgring y en el marco de ese evento brindó una entrevista a Sky Sports F1 de Gran Bretaña.

Como Vettel tiene 36 años, dos menos que Lewis Hamilton y cuatro menos que Fernando Alonso, quienes aún se destacan en la F1, Martin Brundle le preguntó si seguiría los pasos campeones del mundo que se alejaron de la categoría y luego regresaron, como Nigel Mansell, Kimi Raikkonen y el propio Alonso.

"No puedo decir que no, porque eso no lo sabes", dijo Vettel, antes de continuar: "Creo que es algo que si les preguntaras a todos ellos, probablemente algunos habrían dicho 'no'. Y a otros no lo sé, pero al final todos volvieron, así que no puedo descartarlo".

"Probablemente dependerá mucho de cuándo, y obviamente no es para siempre, porque 36 años no es que puedo decir: 'sí dentro de 10 años'".

"Quizá lo piense cuando haya pasado el tiempo, pero dependerá del reto, de lo que sea, pero ahora mismo no está en mi cabeza", agregó.

Sebastian Vettel al volante del Red Bull RB 7 el pasado fin de semana en Nurburgring. Photo by: Red Bull Content Pool

Vettel, quien terminó su carrera después de un par de temporadas difíciles en Aston Martin antes que el equipo diera un gran salto este año con su nuevo coche, indicó que le interesa entender aún qué será de su vida alejado de las carreras.

"Estoy disfrutando de la perspectiva del reto de qué hacer a continuación. Tal y como yo lo veo, el mayor reto para cualquier piloto de carreras y el mayor reto para cualquier deportista es: ¿qué haces después?", dijo.

"Porque, naturalmente, tendrás unos 30-35, 40-45 años, dependiendo de tu deporte y disciplina. ¿Y después qué? Queda mucha vida y la vida puede ser estupenda aunque no estés corriendo, ya sabes, al límite absoluto en el coche más rápido del mundo, pero aún puedes hacer muchas cosas estupendas que te proporcionen un gran placer".

Al ser preguntado si se encuentra en forma física para volver a ponerse al volante de un F1, Vettel respondió: "Sí, pero porque quiero, no por volver o porque si alguien sale voy a (intervenir), no por eso".

"Pero supongo que mi cuello no está en forma. No, no puede estarlo, pero todo lo demás está bastante, bastante bien, diría yo", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!