VIDEO: El intercambio entre Checo Pérez y Sainz por su lucha en Monza

Sergio Pérez y Carlos Sainz protagonizaron una intensa batalla el pasado domingo por la segunda posición en el circuito de Monza, un duelo que finalmente quedó en favor del piloto de Red Bull Racing tras un adelantamiento en la vuelta 46.

Pérez inició la carrera desde la quinta posición y avanzó en el orden a base de duras batallas en la pista, ya que le tomó 16 vueltas adelantar a George Russell, de Mercedes, para colocarse cuarto, y luego otras 16 para hacer lo propio con Charles Leclerc, de Ferrari.

Con Max Verstappen alejado en el liderato, el último escollo para el mexicano camino al mejor resultado al que podía aspirar en la carrera era Sainz, a quien comenzó a acercarse después de superar a Leclerc y en pocas vueltas llegó a la parte trasera del Ferrari SF-23 del español.

Pérez tuvo varios intentos en la primera curva del trazado que Sainz fue respondiendo cubriendo al de Guadalajara, hasta que finalmente “Checo” pudo concretar la maniobra en la vuelta 46 de las 51 previstas en la carrera.

Una vez concluida la competencia, Pérez y Sainz fueron los primeros en llegar a la llamada sala de enfriamiento y el de Red Bull le dijo al de Ferrari que se había estado moviendo al frenar.

Sainz, sin embargo, le respondió que sí se movió, pero que lo hizo antes del punto de frenada, algo que indicó que es legal en el reglamento.

“Me movía tarde, pero a tiempo, Checo”, dijo Sainz, quien luego agregó: “la regla dice (que no se puede) en la frenada, ¿sabes? No dice antes, y yo me movía antes de la frenada y luego ya frenaba”

El español luego le aceptó a Pérez que “me has pasado bien”, a lo que el mexicano le dijo: “Te quedaste sin batería, ¿no?”.

Pese a ese cruce, Pérez y Sainz mantienen una muy buena relación y bromearon más tarde en la conferencia de prensa en que el español ahora también era un Ministro de Defensa por su actuación en Monza.

