VIDEO: en Ferrari no pierden las esperanzas en Leclerc

Charles Leclerc lideraba el Gran Premio de Francia de la Fórmula 1 2022 luego de una arrancada en la que no tuvo rival y dejó detrás al Red Bull de Max Verstappen, esto mientras Lewis Hamilton arrebataba la tercera plaza a Sergio Pérez.

Leclerc no pudo imponer una gran diferencia contra el líder del campeonato de pilotos, pero sí mantenía una distancia que, por momentos, le permitía escapar de la activación del DRS del competidor de Red Bull.

La situación cambió en la vuelta 19 cuando el monegasco perdió el control de su monoplaza en la curva 11 e impactó cediendo el liderato a Verstappen. Por la radio del equipo se mostró un Leclerc muy molesto y fúrico tras haber perdido la oportunidad de una victoria que podía estar en sus manos.

En un principio parecía que el problema estaba relacionado con una falla en el acelerador, pero al llegar a los pits Leclerc explicó la situación.

"No, no lo fue [un problema mecánico]. O al menos todavía no sé si lo fue", declaró cuando Motorsport.com le pidió explicar su accidente.

"Pero, no parece que lo fuera, fue sólo un error…es extremadamente frustrante. Siento que estoy rindiendo al más alto nivel de mi carrera desde el comienzo de la temporada, pero no tiene sentido rendir a ese alto nivel si cometo estos errores".

Desde Ferrari lanzaron un video en las redes sociales con la leyenda “nosotros creemos en ti”, en una forma de demostrar que tienen confianza en que Leclerc puede pelear por el campeonato.

Luego de la carrera 12 de la temporada Verstappen reafirmó su liderato con 233 puntos contra 170 de Leclerc que se mantiene segundo del campeonato.