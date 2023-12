Webber: Piastri dudó en ocupar el asiento de Ricciardo

La llegada de Oscar Piastri a la Fórmula 1 se convirtió en el tema más comentado de la temporada 2022 cuando Alpine lo anunció como sustituto de Fernando Alonso. Sin embargo, más tarde se supo que había firmado un precontrato con McLaren unas semanas antes para sustituir a Ricciardo.

El agente de Piastri, Mark Webber, dijo que McLaren era la mejor y más realista opción sobre la mesa para ellos en ese momento, incluso si eso significaba desplazar a uno de sus compatriotas para entrar en la parrilla.

La respuesta de Piastri de que no correría para el equipo se hizo viral después de que Alpine anunciara que pilotaría para el equipo en 2023, dando a entender que ya tenía un acuerdo en otro lugar.

Una audiencia en la Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA falló a favor de McLaren, despejando el camino para que Piastri pasara su temporada de novato con el equipo con sede en Woking. Sin embargo, Webber reveló que el joven piloto se mostró inicialmente reacio a ocupar el asiento de otro australiano.

Webber, que ya ha luchado anteriormente por el campeonato con Red Bull, explicó que debido a la naturaleza despiadada de la Fórmula 1 y a las luchas de Ricciardo, si Piastri no hubiera aceptado el asiento, el piloto se habría ido a otro sitio.

En una entrevista con GP Racing Magazine, Webber dijo: "Está claro que Daniel ha tenido dos temporadas muy duras como piloto de McLaren."

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Si Oscar no hubiera ocupado su lugar este año. Otro nombre lo habría hecho. Dijo en su momento que no iba a tomar el relevo de otro australiano. No hay mucha gente que corra en Fórmula 1, pero qué se puede decir, fue decisión de McLaren y obviamente era lo correcto."

"La gente pensaba que teníamos muchas opciones para 2023, pero en realidad no era así".

"En primer lugar, McLaren fue una gran elección y fueron muy claros desde el principio. y eso es algo que a Oscar le encantó".

"Estaba muy claro que alguien quería que corriera para ellos y fue una decisión fácil para nosotros".

Piastri impresionó en su temporada de debut en McLaren con dos podios y una victoria al sprint en Qatar. Es el primer debutante que consigue varios podios para McLaren desde que Lewis Hamilton lo lograra en 2007. Ricciardo regresó a la parrilla a mitad de temporada para sustituir a Nyck de Vries tras un cambio de piloto en AlphaTauri.