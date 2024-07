Williams hizo el primer acercamiento a Sainz el año pasado en Abu Dhabi

Williams ha revelado que se puso en contacto por primera vez con Carlos Sainz para proponerle incorporarse al equipo en Abu Dhabi el año pasado, antes de que nadie supiera que Lewis Hamilton lo sustituiría en Ferrari.

Tras meses de intriga sobre el futuro de Sainz, el lunes se anunció que había llegado a un acuerdo que lo comprometerá con Williams durante al menos los próximos dos años.

El español había recibido ofertas de Sauber/Audi y Alpine, y también tenía esperanzas de que Red Bull o Mercedes le abrieran las puertas.

Pero la decisión de comprometerse con Williams llega después de que su director de equipo, James Vowles, dijera que había estado claro durante meses que Sainz era su objetivo número uno, y que se había hecho un acercamiento incluso antes que estuviera claro que dejaría Ferrari a finales de este año.

"La conversación ha durado muchos meses", explicó Vowles en una charla con medios de comunicación el martes, entre los que estuvo Motorsport.com.

"No han sido semanas, de las cuales ustedes han estado al tanto de algunas porque ha sido un poco más pública de lo que normalmente haría con una discusión de pilotos, pero en realidad comenzó en Abu Dhabi el año pasado".

Aunque Sainz no parecía estar en el mercado abierto en ese momento, y muchos esperaban que permaneciera en Ferrari para 2025, Vowles dijo que se acercó a él en el final de la F1 porque sentía que tenía una oportunidad de ganárselo.

"Sólo hay un piloto con el que hablé en Abu Dhabi el año pasado, sólo uno, y fue Carlos, para ser súper claro", explicó.

"No hice apuestas dispersas. Aposté por un piloto que pensé que marcaría la diferencia".

Vowles cree que, después de que su equipo terminara séptimo en el campeonato de constructores el año pasado, Williams podría progresar lo suficiente como para convencer a Sainz de que abandone el barco de Ferrari.

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto: Williams

Pero esas esperanzas se quedaron cortas cuando la campaña 2024 de Williams empezó con el pie izquierdo debido al sobrepeso de su coche.

"Pensé, para ser completamente transparente, que no tendríamos el peso en el coche, y no sabes los números, pero si hubiéramos estado en una posición de sumar puntos cada fin de semana, en realidad creo que habría sido una opción más difícil para él (quedarse) si Ferrari estuviera más en problemas, y no sabía que sería así".

"Mi intención era posicionarme de la forma más sensata posible para ello. Pero el rendimiento lo dirige todo. Si estás en los puntos tienes muchas más llamadas que si no lo estás".

No fue hasta febrero, cuando se anunció el acuerdo de Hamilton con Ferrari para 2025, que Vowles supo que sus posibilidades de conseguir a Sainz habían mejorado considerablemente.

Cuando se le preguntó si sabía lo de Hamilton de antemano, Vowles dijo: "No tenía ni idea. Fue un shock total para mí".

"Cuando anunciaron a Lewis, no tenía ni idea. Sabía que Lewis tenía su corazón puesto allí en algún momento, pero también conozco el objetivo de ese acuerdo, porque formé parte de él, y me caí de la silla el día que ocurrió".

Aunque Vowles mantuvo conversaciones con otros pilotos en las últimas semanas, entre ellos Valtteri Bottas y Esteban Ocon, dijo que sólo lo hizo porque existía el temor de que el acuerdo con Sainz no se concretara.

"No llamé ni contacté con nadie más", añadió Vowles. "De hecho, la única vez que lo hice fue más tarde cuando se hizo muy claro que Carlos podría no unirse a nosotros".



"Y en ese momento, tengo que asegurarme de poner los huevos en varias cestas para cubrirlo. Pero él es consciente de cuándo lo hice, y fue muy tarde en el proceso".