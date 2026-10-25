Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Wolff celebra la pole de Antonelli en Austin: “Game over para todos los demás”

Kimi Antonelli da un buen paso hacia el título mundial con la pole: Toto Wolff está sorprendido, mientras que Antonelli tenía sobre todo la vista puesta en los límites de pista

Norman Fischer

Editado: 25 oct 2026, 0:18

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Kimi Antonelli se aseguró la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos y con ello la mejor posición de salida para convertirse ya el domingo en campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez. El piloto de Mercedes marcó la vuelta más rápida en el Circuito de Las Américas con 1:34.035 minutos y fue 0,179 segundos más rápido que Max Verstappen en el Red Bull.

Antonelli se aseguró la pole position con su primer intento rápido en la Q3. En la segunda vuelta perdió el control del coche por una ráfaga de viento en el segundo sector y ya no pudo mejorar su tiempo.

"El viento arreciaba y venía bastante racheado, y la Q3 fue algo complicada porque el viento era difícil de predecir", dice el italiano. "También aumentó, especialmente en la última vuelta. Ahí se sintió algo peor, pero en general estoy contento."

Tampoco el jefe de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, esperaba que la primera vuelta bastara para la pole, también porque antes habían tenido siempre problemas especialmente en el tramo final.

"En el primer y segundo sector, sobre todo en el segundo sector, siempre fuimos buenos. Tenemos muchísima velocidad en la recta. Pero en el último sector el neumático simplemente siempre se sobrecalentaba", dijo Wolff en ServusTV.

"Y allí perdíamos tanto que simplemente no era realista batir a Verstappen o a los Ferrari. Y entonces, al final, él se saca de la manga esa primera vuelta y eso fue todo. Game over para todos los demás."

Antonelli lo ve de forma similar; dice que se sintió muy cómodo en el coche sobre todo en curvas rápidas y de velocidad media. "En las secciones lentas todavía nos cuesta un poco, pero en general el coche fue muy bueno en el primer y segundo sector, especialmente en las curvas 8 y 9. Ahí es donde notamos la mayor ganancia con el paquete", dijo.

Cuidado con los límites de pista

Además del viento, en Austin los límites de pista fueron sobre todo un tema, después de que el viernes se eliminaran más de 200 vueltas, también algunas de Antonelli, que esta temporada ya había llamado la atención con más frecuencia por infracciones de los límites de pista. Pero no en la clasificación de Austin.

"Una de las claves fue no cometer infracciones de los límites de pista, lo cual fue muy bueno para mí. Porque tuve un par de carreras en las que me salí de los límites de la pista en momentos decisivos y con ello me puse en una mala posición y bajo más presión", dice. "Así que lo de hoy fue ideal. Hice una vuelta completamente limpia."

El italiano también agradece a su equipo el trabajo en la mejora: "Hemos trabajado realmente duro en este paquete y todavía estamos intentando entenderlo por completo. Pero desde Singapur hemos dado un gran paso adelante."

El nuevo paquete de Mercedes progresa

La pole position también es una señal importante para Mercedes, que tras la decepcionante actuación en Malasia tuvo que analizar con más detalle el efecto de sus actualizaciones. Por eso, en Singapur George Russell rodó con una especificación más antigua para recopilar datos comparativos. En Austin, ahora ambos pilotos apuestan por el nuevo paquete.

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Wolff ve avances, pero admite que antes de la clasificación era difícil valorar el rendimiento. Pero: "Ahora tenemos la prueba en el cronómetro de que el coche puede ser muy bueno. Solo tenemos que averiguar las condiciones marco de por qué es así", afirma el austriaco.

Pero eso para Antonelli en Estados Unidos es solo algo secundario: el domingo puede convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. Para ello tiene que ganar la carrera, mientras que George Russell como máximo debería ser noveno y Lewis Hamilton como máximo quinto.

Wolff quiere dejar de lado la lucha por el título

Para Mercedes, de momento, lo único que cuenta es la carrera. A la pregunta de cómo afronta el equipo la primera bola de partido, Wolff reacciona con humor y subraya que no quieren distraerse. "Ahora no estamos pensando en eso", dice.

"Creo que es importante, porque hemos tenido tantos problemas en las últimas carreras, que mañana hagamos realmente un buen trabajo." No sabe si una victoria es realista: "Los Ferrari han estado muy fuertes y Red Bull con el calor. Y él simplemente tiene que sumar los puntos."

Si el título aún no queda decidido en Texas, ve más oportunidades en México y Brasil: "Y si sucede así y él no abandona, entonces esto irá en su dirección."

Antonelli tampoco quiere dejarse distraer por la posibilidad. "Esta mañana tuvimos una reunión con Bono (ingeniero de carrera Peter Bonnington; nota de la red.) y decidimos simplemente divertirnos y mantener siempre la misma actitud que he tenido durante todo el año", dice.

"Una carrera tras otra, dar simplemente lo mejor en cada fin de semana de carrera y luego ya veremos."

Primero centra su mirada en la salida contra Verstappen. "Tenemos la pole, así que mañana intentaremos ganar. Pero Max fue muy rápido y también Isack hizo un trabajo increíble en la clasificación", dice.

"Intentaremos hacer una buena salida y ojalá lideremos el pelotón en la curva 1. Después intentaremos dictar el ritmo, aunque estará extremadamente ajustado."

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