Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Checo Pérez tras su difícil clasificación en Austin: "No espero nada grandioso, pero daremos lo mejor"
Sergio Pérez lamentó haber cometido un error en la clasificación en Austin, aunque admite que eso poco hubiera ayudado en el resultado final.
Publicado: 24 oct 2026, 23:00
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Una vez más, Sergio Pérez y Cadillac quedaron en la parte baja de la clasificación y aunque el mexicano finalizó en la posición 21 arrancará desde el puesto 19 gracias a las sanciones en el Alpine de Franco Colapinto y el Audi de Gabriel Bortoleto, pero esto no resulta alentador para el mexicano.
Checo Pérez finalizó por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, pero señaló que tenía para obtener más rendimiento antes de cometer un error en la Q1.
“Creo que estaba medio segundo por delante. Desafortunadamente, no le saqué el máximo provecho al auto. Tuve un problema. Básicamente aceleré un poco demasiado temprano porque tenía tráfico en la última curva y el sistema simplemente se volvió loco. Así que es un poco difícil entender qué pasó, pero eso significó que perdí dos décimas en el último sector”, indicó el mexicano en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.
“Eso definitivamente nos podría haber colocado un poco más cerca de Williams, pero simplemente no habría sido suficiente”.
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De cara a la carrera del domingo el principal problema será la degradación de los neumáticos y, aunque admitió que será un tema complejo él no espera que eso los beneficie en Cadillac.
“Sí, creo que va a ser una carrera dolorosa. Este lugar es muy duro con el lado derecho y es ahí donde más estamos sufriendo. Así que mañana será algo interesante. No espero nada grandioso, pero daremos lo mejor de nosotros”.
Para Sergio Pérez, la temporada 2026 se encuentra terminada dado que el equipo está iniciando el trabajo de recolección de información para el 2027, ante ello, el final de la campaña no será más que un trámite de recolección de datos.
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