Ganadores y perdedores del final de temporada la de IndyCar en Laguna Seca

La bandera a cuadros ondeó sobre la temporada 2026 de la IndyCar Series con el Grand Prix of Monterey en WeatherTech Raceway Laguna Seca.

La final de temporada en el icónico circuito mixto de terreno natural de 2.238 millas y 11 curvas fue un remate triunfal de Scott McLaughlin, quien se encaminó sin sobresaltos a su primera victoria desde 2024 (Milwaukee, Carrera 2). El neozelandés terminó con una ventaja incontestada de 1.3739 s sobre Andretti Global y su piloto Kyle Kirkwood, quien aseguró su mejor resultado histórico en un circuito mixto.

Fue una carrera que contó con 160 adelantamientos en total, 146 de ellos por posición. Hubo seis cambios de liderato entre cuatro pilotos diferentes, junto con una bandera amarilla que representó tres vueltas.

Estos son los ganadores y perdedores de la 18.ª ronda de la temporada.

Ganador: Scott McLaughlin

Scott McLaughlin, Team Penske Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

McLaughlin dio una clase magistral desde la pole position, liderando 87 de 95 vueltas para lograr su octava victoria en IndyCar y poner fin a una sequía de 35 carreras sin ganar. Después de conseguir el sábado la pole número 250 de Chevrolet en IndyCar, el piloto de Team Penske estuvo prácticamente intocable el domingo, ejecutando limpiamente los ciclos de paradas en boxes y cumpliendo la promesa de llevar a casa un trofeo de ganador para su pequeña hija, Lucy.

La victoria ayudó a consolidar el sexto puesto en la clasificación del campeonato, proporcionando una sólida recuperación tras haber sido 10º el año pasado y dando buen impulso de cara a la temporada baja.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Aunque Alex Palou llegó a Monterey con su quinto campeonato de IndyCar ya asegurado, la final de temporada no salió según lo previsto para el español. Tras salir desde la primera fila en el Honda #10 de Chip Ganassi Racing, Palou optó por una estrategia temprana de cuatro paradas en la vuelta 19 que salió mal. La fuerte degradación de los neumáticos blandos usados lo dejó indefenso ante las maniobras de adelantamiento de Kyle Kirkwood y Alexander Rossi, obligando al campeón a caer hasta terminar octavo.

El resultado marcó la primera vez que Palou terminó fuera del podio en Laguna Seca. En cinco participaciones anteriores, sumó tres victorias, un segundo puesto y un tercero. Ahora, su promedio de llegada en la pista cayó de 1.6 a 2.7, lo cual sigue siendo ridículo.

Ganador: Alexander Rossi

Alexander Rossi, Ed Carpenter Racing Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Alexander Rossi realizó su mejor actuación de la temporada 2026, dándole a ECR su segundo podio del año - el primero en un circuito mixto - con un tercer puesto. De regreso al podio de Laguna Seca por primera vez desde junio de 2024, Rossi estuvo aislado durante todo su stint final: no en posición de presionar a Kirkwood por el segundo puesto, pero también terminando aproximadamente 2.5 s por delante de Felix Rosenqvist y David Malukas.

Al final, fue el tipo de resultado que le dio a ECR un enorme impulso en un circuito mixto. Marca el primer podio del equipo en un circuito mixto desde 2022 (Rinus Veekay, Barber Motorsports Park).

Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing Photo by: Penske Entertainment

Cada vez que un piloto clasifica entre los 10 primeros, existe cierta expectativa de convertirlo en un resultado decente. Estuvo lejos de eso para Louis Foster el domingo.

Después de salir noveno en el Honda #45 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), el británico no fue competitivo en ningún momento, perdiendo tiempo sobre todo en las vueltas de salida tras parar en boxes. Terminó liderando el contingente de RLL, pero aun así se quedó con un modesto 14º puesto. Fue el único piloto que tomó la salida ese día desde el top 10 y cayó múltiples posiciones para terminar fuera de él.

Fue una manera miserable de cerrar una segunda campaña que incluyó un mejor resultado personal de séptimo (dos veces: Indy GP, Detroit) y una pole (Markham) camino al 18º puesto en el campeonato.

Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Fue una actuación discreta pero sólida de Santino Ferrucci.

Con interrogantes sobre su futuro en AJ Foyt Racing, el oriundo de Connecticut convirtió una posición de salida 21ª en un 12º puesto. A pesar de una sola bandera amarilla, que llegó en la vuelta inicial, pudo remontar en el pelotón y avanzar nueve posiciones, la mayor cantidad de la carrera, en el técnico circuito de California donde adelantar era especialmente difícil.

Sting Ray Robb, Juncos Hollinger Racing Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

En una carrera crucial en la que ambos pilotos están haciendo una audición para sus respectivos futuros en IndyCar, fue una carrera para olvidar tanto para Sting Ray Robb como para Nolan Siegel.

Robb, al volante del Chevrolet #77 de Juncos Hollinger Racing, provocó la única bandera amarilla de pista completa de la carrera en la vuelta 1 cuando calculó mal la curva 6 y empujó a Dennis Hauger contra las barreras de neumáticos, poniendo fin al día de Hauger. Robb recibió una penalización de 10 segundos de stop-and-hold como resultado del contacto, de la que nunca se recuperó camino a terminar 23º.

Mientras tanto, Siegel, de Arrow McLaren, quedó atrapado en la mitad del pelotón durante la mayor parte de la competencia antes de que una salida de pista lo relegara en el orden y a un 24º puesto.

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