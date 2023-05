La clasificación comienza el sábado a las 11 de la mañana, hora local. (Ver aquí los horarios para Latinoamérica). Cada coche dispondrá de una única tanda de cuatro vueltas para establecer una velocidad media y saldrá en un orden seleccionado al azar el viernes por la noche (véase más abajo).

Cuando todos los coches en el orden de clasificación para el sábado hayan tenido al menos una oportunidad de clasificarse, los equipos podrán elegir entre dos carriles al final de los boxes para los siguientes intentos.

Los coches en el carril de prioridad (carril 1) deben retirar su tiempo de clasificación pero tienen acceso prioritario a la pista por delante del carril 2. Ese segundo carril es para los coches que ya se han clasificado y quieren intentar mejorar su posición pero optan por no arriesgarse a perder la media de velocidad que ya han establecido.

Cuando suene aparezca la bandera a cuadros a las 17.50, hora local, quedarán establecidas de la 13º a la 30º posición de la parrilla, y esos pilotos no volverán a clasificarse el domingo. Los 12 pilotos que se disputarán las cuatro primeras filas de tres coches cada una, y los cuatro pilotos que se pelearán por las tres plazas de la última fila ya estarán definidos.

El domingo 21 de mayo, a partir de las 11.30 de la mañana de Indianápolis, la docena de pilotos que siguen en la lucha por la pole tendrán una sesión de entrenamientos de una hora, a la que seguirá inmediatamente una hora de entrenamientos para el cuarteto desesperado que luchará por la última fila.

De 2.00 a 3.00pm, siempre en horario local, llega la clasificación de los Top 12, en la que se determinarán las posiciones siete a doce. Su orden de salida a pista se basa en los tiempos del sábado, del más lento al más rápido, y cada coche tiene garantizado un intento. Los seis más rápidos pasarán a la tanda de Firestone Fast Six.

A las 16.00 horas, los cuatro clasificados de última oportunidad competirán por las posiciones 31-33. Este año hay 34 participantes, así que alguien se irá a casa el domingo por la noche. Cada coche tiene garantizado un intento y puede hacer múltiples intentos hasta que se agote el tiempo a las 17.00 horas.

La velocidad de clasificación más reciente del coche seguirá siendo elegible para la formación de salida hasta que se retire el tiempo o finalice la sesión.

A las 17.15h se disputará la sesión Firestone Fast Six por la pole position en la 107º edición para The Greatest Spectacle in Racing. Se determinarán las posiciones 1-6 y el orden de salida se basará en los tiempos del top 12 de la clasificación de hoy, del más lento al más rápido. Cada coche tiene garantizado un intento.

Los 12 primeros pilotos de la parrilla de salida recibirán puntos para el campeonato de la IndyCar Series, con el ganador de la pole position sumando 12 puntos, el segundo más rápido 11, hasta un punto para el 12º clasificado.

Orden de clasificación del sábado tras el sorteo aleatorio

1 - Ryan Hunter-Reay - No. 23, Dreyer & Reinbold Racing, Chevrolet

2 - Colton Herta - No. 26, Andretti Autosport con Curb-Agajanian, Honda

3 - Will Power - No. 12, Team Penske, Chevrolet

4 - Helio Castroneves - No. 06, Meyer Shank Racing, Honda

5 - Marco Andretti - No. 98, Andretti Herta Autosport c/Marco y Curb-Agajanian

6 - Marcus Ericsson - No. 8, Chip Ganassi Racing, Honda

7 - Christian Lundgaard - No. 45, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda

8 - Alexander Rossi - No. 7, Arrow McLaren, Chevrolet

9 - Scott Dixon - No. 9, Chip Ganassi Racing, Honda

10 - Simon Pagenaud - No. 60, Meyer Shank Racing, Honda

11 - Benjamin Pedersen - No. 55, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet

12 - Sting Ray Robb - No. 51, Dale Coyne Racing con Rick Ware Racing, Honda

13 - Felix Rosenqvist - No. 6, Arrow McLaren, Chevrolet

14 - Tony Kanaan - No. 66, Arrow McLaren, Chevrolet

15 - Ed Carpenter - No. 33, Ed Carpenter Racing, Chevrolet

16 - R.C. Enerson - No. 50, Abel Motorsports, Chevrolet

17 - Jack Harvey - No. 30, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda

18 - Conor Daly - No. 20, Ed Carpenter Racing, Chevrolet

19 - Devlin DeFrancesco - No. 29, Andretti Steinbrenner Autosport, Honda

20 - Graham Rahal - No. 15, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda

21 - Rinus VeeKay - No. 21, Ed Carpenter Racing, Chevrolet

22 - Pato O'Ward - No. 5, Arrow McLaren, Chevrolet

23 - Callum Ilott - No. 77, Juncos Hollinger Racing, Chevrolet

24 - Stefan Wilson - No. 24, Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports, Chevrolet

25 - Takuma Sato - No. 11, Chip Ganassi Racing, Honda

26 - David Malukas - No. 18, Dale Coyne Racing con HMD Motorsports, Honda

27 - Santino Ferrucci - No. 14, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet

28 - Alex Palou - No. 10, Chip Ganassi Racing, Honda

29 - Romain Grosjean - No. 28, Andretti Autosport, Honda

30 - Kyle Kirkwood - No. 27, Andretti Autosport, Honda

31 - Katherine Legge - No. 44, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda

32 - Scott McLaughlin - No. 3, Team Penske, Chevrolet

33 - Agustín Canapino - No. 78, Juncos Hollinger Racing, Chevrolet

34 - Josef Newgarden - No. 2, Team Penske, Chevrolet

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la IndyCar, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!