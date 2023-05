VIDEO: la dura discusión entre O'Ward y Dixon posterior a Long Beach

El Gran Premio de Long Beach de la serie IndyCar ha sido, hasta ahora, el punto más bajo de la temporada para Pato O’Ward con una serie de incidentes que lo dejaron fuera del podio, pero el más llamativo de ellos fue el que aconteció contra Scott Dixon en la curva 8.

O’Ward atacó por el interior, esto mientras el de Ganassi se abría para el exterior para tomar la curva. El mexicano atacó y ambos se tocaron mandando al neozelandés al muro de neumáticos establecido en esa zona.

El incidente ya había sido olvidado, pero la serie documental 100 days to Indy que se está transmitiendo en el servicio CW TV mostró imágenes a profundidad de lo sucedido en la conversación posterior de ambos pilotos.

“Lo siento amigos. No pensé que fuera tan malo”, dijo O’Ward a Dixon cuando el de Ganassi encaró al mexicano.

Dixon explicó que no tuvo ninguna oportunidad de moverse para evitar el contacto.

“No me diste opción. La única opción que tenía era joder. No podía, ya me había comprometido con la curva. Entonces te veo en el último minuto y no tengo a donde ir”, dijo el múltiple campeón de la categoría.

O’Ward dijo en una entrevista a las cámaras de CW TV que no consideraba debía disculparse porque todo se desencadenó porque Dixon no tenía presente que el de McLaren podía hacer ese movimiento.

“Scott no me vio. Ese es el problema. La puerta estaba abierta de par en par y, bueno, yo estaba allí, pero no iba a disculparme por eso porque no creo que me haya equivocado al hacer ese movimiento”.

En la conversación entre los dos pilotos, O’Ward le dijo a Dixon: “Sé que no estamos de acuerdo en eso (lo sucedido)” a lo que el neozelandés respondió; “No sé si puedes estar en desacuerdo sobre eso, porque es jodidamente blanco o negro, pero si así es como quieres correr, supongo, es como correremos, pero yo no te haría eso”, concluyó el piloto.

Mira el video de la discusión entre Pato O'Ward y Scott Dixon en Long Beach: