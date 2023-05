O'Ward a Ericsson tras Indy 500: "No olvidaré esto"

O'Ward fue el piloto que más vueltas lideró en la 107º edición de las 500 Millas de Indianápolis este domingo, y estaba al frente en un reinicio a ocho vueltas del final.

Pero después de que se anulara una reanudación, por liderar el pelotón muy lentamente hacia la bandera verde, O'Ward se vio bajo ataque cuando la carrera se reinició.

Ericsson, del equipo Chip Ganassi Racing, y el eventual ganador de la carrera Josef Newgarden, del Team Penske, adelantaron al mexicano en la curva 1, y su intento de vengarse del sueco en la curva 3 terminó con su accidente.

"Creo que fui demasiado amable", dijo O'Ward a NBC Peacock. "Me siento muy mal por el equipo, teníamos coches de carreras muy rápidos".

O'Ward y Ericsson habían luchado por la victoria en la última vuelta de la carrera del año pasado, cuando O'Ward levantó en un movimiento en la curva 1 en la última vuelta, permitiendo a Ericsson ganar.

Esta vez, O'Ward se lanzó por el interior en la curva 3, pero Ericsson no le dejó espacio. O'Ward tocó la hierba antes de golpear la rueda trasera izquierda de Ericsson y trompear contra el muro, mientras Ericsson salía airoso de la maniobra para más tarde terminar segundo por detrás de Newgarden.

"Quedaban siete vueltas y yo iba a por todas", añadió O'Ward. "Fui demasiado amable".

"Me aseguraré de llevarlo conmigo la próxima vez. Me metí por abajo para dejarle espacio y me apretó, y sí, no lo olvidaré".

McLaren perdió otro coche en cabeza cuando Felix Rosenqvist fue eliminado en un aparatoso accidente a 14 vueltas del final.

Newgarden acababa de adelantarlo en la curva 1, y Rosenqvist se deslizó por la pista y se estrelló contra el muro para luego ser impactado por el coche de Andretti Autosport de Kyle Kirkwood, que volcó.

"Me adelantaron y me puse en el lado equivocado de la estela", explicó Rosenqvist. "Recibí un gran empujón, pero la parte trasera se salió. Intenté controlarlo, pero creo que algo se rompió y volví a la pista. Habíamos tenido una carrera increíble".

La rueda trasera izquierda de Kirkwood voló por encima de la valla de escombros, pasando por alto una tribuna y aterrizando sobre un Chevrolet particular estacionado. Ningún aficionado ni los pilotos resultaron heridos en el incidente.

Kirkwood declaró: "Todo sucedió muy rápido, estar en la valla nunca es bueno en un IndyCar. Lo que más miedo me dio fue ver las chispas y quedarme atrapado en ese punto".

"Teníamos la sensación de que íbamos a ganar, sólo estábamos pasando coches allí".

Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 1 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 2 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 3 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 4 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 5 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 6 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 7 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 8 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, parada en boxes 9 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda 10 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet, Graham Rahal, Dreyer 11 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Scott McLaughlin, Equipo Penske Chevrolet 12 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet 13 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Will Power, Equipo Penske Chevrolet 14 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images David Malukas, Dale Coyne Racing con HMD Honda 15 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda 16 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Tony Kanaan, Arrow McLaren Chevrolet 17 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 18 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Aficionados en la 107ª edición de la Indy 500 19 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Explosión de cañón de la Guardia Nacional de Indiana 20 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Previa de la Indy 500 21 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet 22 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet gana 23 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet gana 24 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Benjamin Pedersen, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 25 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Benjamin Pedersen, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 26 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda, Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet, Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet 27 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda 28 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Felix Rosenqvist, Flecha McLaren Chevrolet 29 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Felix Rosenqvist, Flecha McLaren Chevrolet 30 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet 31 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet 32 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Will Power, Equipo Penske Chevrolet 33 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet, Will Power, Equipo Penske Chevrolet 34 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda, parada en boxes 35 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Takuma Sato, Chip Ganassi Racing Honda, parada en boxes 36 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda, parada en boxes 37 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda, parada en boxes 38 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Will Power, Team Penske Chevrolet, parada en boxes 39 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, parada en boxes 40 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images David Malukas, Dale Coyne Racing con HMD Honda, parada en boxes 41 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images David Malukas, Dale Coyne Racing con HMD Honda, parada en boxes 42 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda, parada en boxes 43 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda, parada en boxes 44 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda, parada en boxes 45 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Ganador de la carrera Josef Newgarden, coche Chevroletpace del equipo Penske, ladrillos 46 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 47 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 48 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 49 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA