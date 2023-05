Ericsson: el reinicio final de Indy 500 fue "injusto y peligroso"

Marcus Ericsson, piloto de Chip Ganassi Racing, fue derrotado por Josef Newgarden, piloto de Team Penske, por 0.0974s después de liderar el pelotón hacia la bandera verde en un reinicio final que duró solamente una vuelta.

Aunque Ericsson mantuvo el liderato en las curvas 1 y 2, Newgarden consiguió adelantarlo en la recta de atrás hacia la curva 3, lo que resultó ser el movimiento decisivo de la carrera.

Pero Ericsson no creyó que la carrera debiera haberse reiniciado sin tiempo para una vuelta de calentamiento completa.

"Fue un final de carrera injusto y peligroso", dijo Ericsson. "Nunca hemos reiniciado la carrera nada más salir de boxes. No conseguimos que los neumáticos alcanzaran la temperatura adecuada".

"Creo que fue una forma dura de terminar la carrera, no estoy muy de acuerdo con cómo lo hicieron".

"No creo que quedaran suficientes vueltas para hacer lo que hicimos, no creo que sea seguro salir de boxes con neumáticos fríos para un reinicio cuando la mitad del campo está tratando de salir a la pista cuando llegamos a verde, no creo que sea una manera justa o correcta de terminar una carrera. No estoy de acuerdo".

"Creo que hice un último reinicio impresionante y tomé a Josef completamente desprevenido y por sorpresa, mantuve el liderato camino a (la curva) uno, pero simplemente no pude mantenerlo después de eso . No fue suficiente, así que es difícil de digerir".

Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Ericsson, que lideró durante 30 vueltas en su intento de conseguir dos victorias consecutivas en la Indy 500 tras su éxito en 2022, cree que no había nada más que pudiera haber hecho de manera diferente después de haber arrebatado el liderato a Newgarden justo antes de la bandera roja final por un accidente múltiple.

"Me siento decepcionado porque pensé que lo habíamos hecho todo bien", dijo. "Creo que hicimos una carrera increíble, tuve un gran coche y una gran estrategia de carrera y paradas en boxes, algunas buenas reanudaciones".

"Intenté sorprender a Josef al principio y funcionó. Después de que me pasara, intenté volver a adelantarlo, pero por desgracia no fue suficiente. Hizo bien su trabajo".

Ericsson también dijo que era difícil liderar el pelotón a la bandera verde sin el riesgo de ser adelantado inmediatamente.

"Los coches, con las especificaciones aerodinámicas que hemos tenido este mes, son realmente difíciles para liderar, así que creo que antes era un poco más fácil".

"Sabía que en el último reinicio sería casi imposible mantener el liderato. Intenté adelantarme y no me pasaron en la curva 1, pero no fue suficiente".

