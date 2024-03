"Entiendo a Bagnaia y Márquez, pero no los justifico", dice el CEO de Ducati

Ducati consiguió un doblete en Portimao, con la victoria de Jorge Martín por delante de Enea Bastianini, pero lo sucedido en la curva 5 a falta de tres vueltas para el final acabó catalizando de forma inevitable la atención de los aficionados.

No podía ser de otra manera, dado que nos referimos al accidente en el que se vieron implicados el jefe de filas de Borgo Panigale, Pecco Bagnaia, y el gran recién llegado a sus filas, el ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez. Los había quienes esperaban que saltaran chispas entre los dos, algo que finalmente tuvo lugar este domingo en la carrera larga del GP de Portugal de MotoGP.

Los dos estaban luchando por la quinta posición: el español atacó al italiano por el interior de la curva, y al hacerlo acabó yéndose largo. Pecco intentó meterse por el interior en cuanto vio el espacio, pero Márquez ya estaba volviendo a su trayectoria, lo que hizo que ambos se tocaran y se fueran al suelo. El Panel de Comisarios de MotoGP lo consideró un incidente de carrera, y no sancionaron a ninguno de los dos.

Así, mientras que en el garaje de Ducati se celebraba el segundo puesto de Bastianini, el CEO de la firma boloñesa, Claudio Domenicali, aprovechó para hablar del tema en los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP', la televisión que retransmite el campeonato en Italia.

"Está claro que, cuando pasan cosas como las de Pecco y Marc, todos nos sentimos un poco mal, pero así es como se hacen las carreras. Son dos grandes campeones y ninguno de los dos quería abandonar (la pelea). He seguido el análisis (de la acción) que se ha hecho en televisión, y según desde dónde lo veas tiendes a estar de acuerdo con uno u otro", dijo el dirigente italiano.

Claudio Domenicali, Director General de Ducati Motor Holding

"Quizá dos pilotos con su experiencia podrían haber tenido más cuidado, pero por otro lado ninguno quería rendirse. Así que, aunque sólo estaba en juego un quinto puesto, se lo jugaron todo, y ambos asumieron riesgos. Luego es fácil hacer el análisis aquí, pero cuando estás en pista y tienes la adrenalina a tope es todo diferente. Los entiendo, pero no los justifico del todo, eso puede ser un buen resumen", añadió.

Posteriormente, bromearon con Domenicali sobre la posibilidad de que la llegada del piloto de Cervera haya cambiado el orden jerárquico en Ducati, pero el máximo dirigente de la firma transalpina prefirió no seguir el juego.

"Aquí hay muchos campeones, hoy hemos visto a Pedro Acosta hacer una gran carrera. Así que no sé si un campeón más o un campeón menos cambia quién sabe qué al final. Todos son muy fuertes, algunos son campeones del mundo como Pecco y Marc, que siempre quieren ganar. Entiendo que te guste el tema (desde un punto de vista periodístico), pero intento no entrar en la polémica si puedo. No muerdo", terminó de decir Domenicali al periodista que le preguntaba.