La bronca de Bezzecchi por ser chocado otra vez en la primera curva

Más allá de por el retraso por la lluvia y de por la sesión extra que los pilotos de MotoGP tuvieron que dar antes para probar la pista en mojado, la carrera sprint del GP de India se vio claramente marcada por un nuevo incidente en la primera curva. Ya se vio durante todo el fin de semana que la curva 1 era un punto crítico, y se comprobó en la primera salida en Buddh, en una acción en la que se vieron involucrados varios pilotos.

Y un día más, la mala fortuna quiso que le tocara a Marco Bezzecchi. Además del incidente de los pilotos del GasGas con Stefan Bradl, ese punto vio cómo al tercer clasificado del mundial se le arruinaba la carrera por un toque de su propio compañero de escuadra en el Mooney VR46, Luca Marini.

Mientras que el hermano de Valentino Rossi acabó con una fractura en la clavícula izquierda, un 'no apto' para correr lo que resta del primer Gran Premio de India de la historia y una vuelta larga de penalización que tendrá que cumplir en la próxima carrera en la que participe, Bezzecchi perdió varias posiciones.

Pero apretó los dientes y se sacó de la manga una remontada prodigiosa, siendo el más rápido de la carrera -en ocasiones por casi un segundo sobre el resto-, finalizando quinto y a menos de un segundo de Brad Binder y Marc Márquez. Es decir, acabó como un contendiente al podio, dando por hecho que estaba para ganar.

Tras la carrera, el #72 remarcó su ventaja en la frenada en comparación al resto, pero lamentó que no consiguió el resultado que quería: "El resultado no es lo que estaba buscando. Era muy fuerte en la frenada en comparación a los pilotos que tenía delante, así que fui capaz de frenar realmente tarde y de adelantar a todos los que pude, en cada vuelta. Esa fue la mayor diferencia. En tracción era más similar al resto, porque el nivel de agarre es el que es, no puedes conseguir más".

Tras decir que no había visto a Luca Marini tras el accidente, Bezzecchi volvió a mostrarse frustrado por verse involucrado en un accidente sin tener culpa, como ya le pasó en la sprint de Austria y en la carrera larga de Montmeló, donde además acabó con la mano tocada.

Sobre sus expectativas para la prueba larga del domingo, fue claro: "Me gustaría pasar limpio por la primera curva de una maldita vez. Son tres veces que otro piloto ha tenido un accidente conmigo. Intentaré pasar la primera curva y veremos".

"Estoy en la primera línea de la parrilla. Si no estoy seguro en la primera fila, ¿desde dónde tengo que empezar? Y he arrancado bien. Es una lástima. Estoy seguro de que nadie quiere cometer un error, es normal, pero esto es así. Tendremos que ver mañana", siguió para finalizar.

