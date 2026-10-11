Fernández lidera el warm-up pesar de tener una mano lesionada en Indonesia

El sol vuelve a brillar en la última jornada del e de Mandalika. Al igual que el viernes y el sábado, el termómetro rozaba los 30 °C al inicio del warm-up, mientras que la temperatura del asfalto era de 57 °C.

Marco Bezzecchi, que abandonó en la primera vuelta el sábado, se puso en cabeza desde su primera vuelta rápida. Fermín Aldeguer, ganador el año pasado, se puso brevemente primero, pero Raúl Fernández, que se fracturó el dedo índice de la mano derecha en la caída con Bezzecchi el sábado, lo hizo mejor, y fue grabado frenando con un solo dedo de la mano derecha durante esta sesión de calentamiento, y tuvo dificultades en algunas curvas. Su participación en la carrera sigue siendo incierta.

Marc Márquez se puso en cabeza inmediatamente después. Aldeguer remontó hasta la segunda posición y Jorge Martín hasta la tercera. El líder del campeonato parecía capaz de ponerse en cabeza, pero se cayó en la curva 11 al final de la sesión. Ya se había caído en esa misma curva durante la carrera de 2023 y, a posteriori, reconoció que se había excedido.

Bajo la bandera a cuadros, Fernández firmó una actuación tranquilizadora al ponerse en la cima de la tabla por 0"085... pero se llevó la mano a la cabeza de inmediato. Bezzecchi recuperó el liderato en el último momento y concluyó la sesión por delante del piloto de Trackhouse.

Una vez finalizada la sesión, Fernández y Bezzecchi tuvieron un nuevo pequeño incidente, ya que el piloto de Aprilia tocó la rueda trasera de su rival antes de las pruebas de salida.

Marc Márquez se hizo con el tercer puesto, por delante de Aldeguer y Martín. Fabio Di Giannantonio marcó el sexto mejor tiempo, por delante de Pedro Acosta, Álex Márquez, Fabio Quartararo y Ai Ogura. Pecco Bagnaia se clasificó en undécima posición. Johann Zarco sigue pasando apuros, con el 21.º mejor tiempo.

Cabe destacar que Aleix Espargaró, sustituto de Joan Mir este fin de semana, no salió a pista tras retirarse.

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