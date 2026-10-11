Marc Márquez califica de "redondo" su GP de Indonesia

El actual campeón tiene por costumbre radiografiar las paradas del calendario que tiene por delante, para hacerse una idea de dónde ir al ataque y dónde tratar de parar los golpes de sus rivales. El histórico acumulado en Mandalika, donde no había cruzado la meta en ninguna de las pruebas largas en las que se alistó, le invitaba a ser más prudente que agresivo.

Precisamente por eso, los 22 puntos que acumuló con el triunfo en la sprint y la sexta plaza de este domingo, le supieron a gloria. De hecho, solo Marco Bezzecchi sumó un botín mayor (25 puntos). Jorge Martín, que llegó líder a Indonesia por dos puntos de margen sobre el de Ducati, se fue de Lombok exactamente igual que cómo llegó, circunstancia más favorable al #93 si tenemos en cuenta que se enfrenó a uno de los circuitos que más se le atraganta.

"Ha sido un fin de semana redondo. Estoy muy contento de no haber perdido ningún punto con Martín, y solo tres con Bezzecchi. Si me lo dicen el jueves, hubiera saltado de alegría", sintetizó Márquez. El sábado, el español pudo gestionar a su gusto las 12 vueltas que duró la sprint, sobre todo después del accidente de Bezzecchi y Raúl Fernández en la primera curva. Pero el domingo, los dos corredores de Aprilia, junto a Martín y Ai Ogura, exhibieron el potencial que se le presuponía al pelotón de la marca de Noale en un trazado en el que manda la fluidez y la velocidad en el paso por curva.

"Evidentemente, uno siempre quiere más. Pero hemos sufrido, porque el desgaste de gomas fue alto, porque tuve que forzar ya que los tiempos no salían con facilidad. Lo importante es que supe sufrir y ser la primera Ducati. Hemos salvado los muebles en un fin de semana con aguas revueltas”, describió el corredor de Cervera (Lleida), que reconoció haber tenido que hacer algún que otro esfuerzo para que el mal rollo del pasado no le afectara en una pista que casi siempre de le había atragantado: "Me he sabido sobreponer a muchos problemas durante el fin de semana, para centrarme en pensar en el presente y no en el pasado, porque aquí no había terminado ningún domingo".

Sobre el triunfo de Bezzecchi, el catalán afronta el tramo final de campeonato con la mentalidad de estar en una lucha a tres. "El Mundial es a tres. Se ha visto que puede pasar de todo. Bezzecchi ganó las dos últimas carreras del año pasado y las tres primeras de este. Pero lo bonito es que peleo con dos Aprilia", zanjó el multicampeón, que estos días se quedará por Indonesia, con su pareja, antes de ir directamente para Australia, donde los recuerdos son mucho más alentadores que los que le perseguían en Lombok.