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Crónica de carrera
MotoGP GP de Aragón

Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón

Marc Márquez ganó la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP después de arrebatarle el liderato con autoridad a Marco Bezzecchi en la primera curva.

Fabien Gaillard
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez se llevó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026, por delante de su hermano Álex Márquez y Marco Bezzecchi.

Desde ya, el circuito de Alcañiz fue escenario de una pequeña revolución, ya que Marco Bezzecchi sorprendió este sábado por la mañana al batir, por 0"089, a Marc Márquez para conseguir la pole position en lo que normalmente es el patio trasero del piloto Ducati. Quedaba por saber si el italiano puede aguantar en carrera sprint.

A la hora de decidir los neumáticos para iniciar la prueba corta, Bezzecchi eligió el neumático blando trasero frente al medio de sus tres perseguidores, es decir, los hermanos Márquez y Raúl Fernández. Jorge Martín y Johann Zarco fueron los otros dos pilotos con la goma trasera blanda en el top 10.

 

En la salida, Bezzecchi mantuvo el mando... hasta la primera curva, donde Marc Márquez lo sorprendió con una gran frenada y tomó el liderato, permitiendo además que su hermano se interponga. Mientras Luca Marini fue el primer piloto en irse al suelo, sin consecuencias, Jorge Martín se vio enfrascado con Fernández y Pedro Acosta en la lucha por la cuarta plaza. Más atrás, Zarco perdió dos posiciones en la salida, pero se aplicó para recuperarlas rápidamente.

En la tercera vuelta, fue Fabio Di Giannantonio, entonces octavo, quien se cayó, sin consecuencias físicas, en la curva 16. Zarco, por su parte, dio cuenta de Pecco Bagnaia en la cuarta vuelta para ascender, precisamente, a la octava posición. En cabeza, Marc Márquez abría brecha sobre su hermano y sobre Bezzecchi.

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Poco después del ecuador de la carrera, Acosta recuperó la cuarta posición ante Martín, que ha cometido un ligero error. Fabio Quartararo sufrió un fallo mecánico - con humo blanco saliendo de su motor - y debió abandonar, cuando era 16º. Fermín Aldeguer, por su parte, adelantaba a Zarco por la octava plaza.

Mientras las posiciones siguieron sin cambiar entre los cinco primeros a dos vueltas del final, Diogo Moreira, autor de una excelente salida y en sexta posición, estaba en dificultades. Fernández y Aldeguer le pisaban los talones, pero el brasileño tomaba algo de aire cuando el piloto Gresini adelantó a su compatriota.

En la última vuelta, Marc Márquez se dirió a la victoria en la sprint con más de un segundo de ventaja sobre su hermano y casi dos segundos sobre Bezzecchi. Moreira, en cambio, no aguantó ante Aldeguer, que se apoderó así de la sexta plaza. Zarco, bajo la presión de Jack Miller, logró mantenerse en novena posición para sumar un punto en la primera carrera desde su lesión de Barcelona.

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MotoGP - GP de Aragón - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 11

19'37.995

       12
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 11

+1.140

19'39.135

 1.140     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 11

+2.089

19'40.084

 0.949     7
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 11

+2.648

19'40.643

 0.559     6
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 11

+6.237

19'44.232

 3.589     5
6 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 11

+10.475

19'48.470

 4.238     4
7 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 11

+11.071

19'49.066

 0.596     3
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+11.213

19'49.208

 0.142     2
9 France J. Zarco LCR 5 Honda 11

+12.021

19'50.016

 0.808     1
10 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 11

+12.166

19'50.161

 0.145      
11 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 11

+14.575

19'52.570

 2.409      
12 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 11

+14.648

19'52.643

 0.073      
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 11

+15.776

19'53.771

 1.128      
14 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 11

+16.051

19'54.046

 0.275      
15 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 11

+16.761

19'54.756

 0.710      
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 11

+19.845

19'57.840

 3.084      
17 Spain P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing 44 KTM 11

+23.160

20'01.155

 3.315      
18 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 11

+25.074

20'03.069

 1.914      
19 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 11

+27.798

20'05.793

 2.724      
dnf France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 4

+7 Vueltas

9'01.208

 7 Vueltas   Retirada  
dnf Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 1

+10 Vueltas

3'24.719

 3 Vueltas   Retirada  
dnf Italy L. Marini Honda 10 Honda 0

+11 Vueltas

36.997

 1 Vuelta   Retirada  
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