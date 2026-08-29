Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón

Marc Márquez se llevó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026, por delante de su hermano Álex Márquez y Marco Bezzecchi.

Desde ya, el circuito de Alcañiz fue escenario de una pequeña revolución, ya que Marco Bezzecchi sorprendió este sábado por la mañana al batir, por 0"089, a Marc Márquez para conseguir la pole position en lo que normalmente es el patio trasero del piloto Ducati. Quedaba por saber si el italiano puede aguantar en carrera sprint.

A la hora de decidir los neumáticos para iniciar la prueba corta, Bezzecchi eligió el neumático blando trasero frente al medio de sus tres perseguidores, es decir, los hermanos Márquez y Raúl Fernández. Jorge Martín y Johann Zarco fueron los otros dos pilotos con la goma trasera blanda en el top 10.

En la salida, Bezzecchi mantuvo el mando... hasta la primera curva, donde Marc Márquez lo sorprendió con una gran frenada y tomó el liderato, permitiendo además que su hermano se interponga. Mientras Luca Marini fue el primer piloto en irse al suelo, sin consecuencias, Jorge Martín se vio enfrascado con Fernández y Pedro Acosta en la lucha por la cuarta plaza. Más atrás, Zarco perdió dos posiciones en la salida, pero se aplicó para recuperarlas rápidamente.

En la tercera vuelta, fue Fabio Di Giannantonio, entonces octavo, quien se cayó, sin consecuencias físicas, en la curva 16. Zarco, por su parte, dio cuenta de Pecco Bagnaia en la cuarta vuelta para ascender, precisamente, a la octava posición. En cabeza, Marc Márquez abría brecha sobre su hermano y sobre Bezzecchi.

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Poco después del ecuador de la carrera, Acosta recuperó la cuarta posición ante Martín, que ha cometido un ligero error. Fabio Quartararo sufrió un fallo mecánico - con humo blanco saliendo de su motor - y debió abandonar, cuando era 16º. Fermín Aldeguer, por su parte, adelantaba a Zarco por la octava plaza.

Mientras las posiciones siguieron sin cambiar entre los cinco primeros a dos vueltas del final, Diogo Moreira, autor de una excelente salida y en sexta posición, estaba en dificultades. Fernández y Aldeguer le pisaban los talones, pero el brasileño tomaba algo de aire cuando el piloto Gresini adelantó a su compatriota.

En la última vuelta, Marc Márquez se dirió a la victoria en la sprint con más de un segundo de ventaja sobre su hermano y casi dos segundos sobre Bezzecchi. Moreira, en cambio, no aguantó ante Aldeguer, que se apoderó así de la sexta plaza. Zarco, bajo la presión de Jack Miller, logró mantenerse en novena posición para sumar un punto en la primera carrera desde su lesión de Barcelona.

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