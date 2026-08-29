Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón
Marc Márquez ganó la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP después de arrebatarle el liderato con autoridad a Marco Bezzecchi en la primera curva.
Marc Márquez se llevó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026, por delante de su hermano Álex Márquez y Marco Bezzecchi.
Desde ya, el circuito de Alcañiz fue escenario de una pequeña revolución, ya que Marco Bezzecchi sorprendió este sábado por la mañana al batir, por 0"089, a Marc Márquez para conseguir la pole position en lo que normalmente es el patio trasero del piloto Ducati. Quedaba por saber si el italiano puede aguantar en carrera sprint.
A la hora de decidir los neumáticos para iniciar la prueba corta, Bezzecchi eligió el neumático blando trasero frente al medio de sus tres perseguidores, es decir, los hermanos Márquez y Raúl Fernández. Jorge Martín y Johann Zarco fueron los otros dos pilotos con la goma trasera blanda en el top 10.
En la salida, Bezzecchi mantuvo el mando... hasta la primera curva, donde Marc Márquez lo sorprendió con una gran frenada y tomó el liderato, permitiendo además que su hermano se interponga. Mientras Luca Marini fue el primer piloto en irse al suelo, sin consecuencias, Jorge Martín se vio enfrascado con Fernández y Pedro Acosta en la lucha por la cuarta plaza. Más atrás, Zarco perdió dos posiciones en la salida, pero se aplicó para recuperarlas rápidamente.
En la tercera vuelta, fue Fabio Di Giannantonio, entonces octavo, quien se cayó, sin consecuencias físicas, en la curva 16. Zarco, por su parte, dio cuenta de Pecco Bagnaia en la cuarta vuelta para ascender, precisamente, a la octava posición. En cabeza, Marc Márquez abría brecha sobre su hermano y sobre Bezzecchi.
Poco después del ecuador de la carrera, Acosta recuperó la cuarta posición ante Martín, que ha cometido un ligero error. Fabio Quartararo sufrió un fallo mecánico - con humo blanco saliendo de su motor - y debió abandonar, cuando era 16º. Fermín Aldeguer, por su parte, adelantaba a Zarco por la octava plaza.
Mientras las posiciones siguieron sin cambiar entre los cinco primeros a dos vueltas del final, Diogo Moreira, autor de una excelente salida y en sexta posición, estaba en dificultades. Fernández y Aldeguer le pisaban los talones, pero el brasileño tomaba algo de aire cuando el piloto Gresini adelantó a su compatriota.
En la última vuelta, Marc Márquez se dirió a la victoria en la sprint con más de un segundo de ventaja sobre su hermano y casi dos segundos sobre Bezzecchi. Moreira, en cambio, no aguantó ante Aldeguer, que se apoderó así de la sexta plaza. Zarco, bajo la presión de Jack Miller, logró mantenerse en novena posición para sumar un punto en la primera carrera desde su lesión de Barcelona.
MotoGP - GP de Aragón - Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Retirada
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|11
|
19'37.995
|12
|2
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|11
|
+1.140
19'39.135
|1.140
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|11
|
+2.089
19'40.084
|0.949
|7
|4
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|11
|
+2.648
19'40.643
|0.559
|6
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|11
|
+6.237
19'44.232
|3.589
|5
|6
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|11
|
+10.475
19'48.470
|4.238
|4
|7
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|11
|
+11.071
19'49.066
|0.596
|3
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|11
|
+11.213
19'49.208
|0.142
|2
|9
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|11
|
+12.021
19'50.016
|0.808
|1
|10
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|11
|
+12.166
19'50.161
|0.145
|11
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|11
|
+14.575
19'52.570
|2.409
|12
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|11
|
+14.648
19'52.643
|0.073
|13
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|11
|
+15.776
19'53.771
|1.128
|14
|E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing
|23
|KTM
|11
|
+16.051
19'54.046
|0.275
|15
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|11
|
+16.761
19'54.756
|0.710
|16
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|11
|
+19.845
19'57.840
|3.084
|17
|P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing
|44
|KTM
|11
|
+23.160
20'01.155
|3.315
|18
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|11
|
+25.074
20'03.069
|1.914
|19
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|11
|
+27.798
20'05.793
|2.724
|dnf
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|4
|
+7 Vueltas
9'01.208
|7 Vueltas
|Retirada
|dnf
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|1
|
+10 Vueltas
3'24.719
|3 Vueltas
|Retirada
|dnf
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|0
|
+11 Vueltas
36.997
|1 Vuelta
|Retirada
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