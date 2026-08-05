Marc Márquez: Gresini salvó a Álex Márquez de quedarse fuera de MotoGP
El fichaje por Gresini supuso para Marc Márquez el inicio de su regreso, pero para su hermano Alex el equipo tiene incluso una importancia aún mayor
El fichaje por Gresini supuso para Marc Márquez uno de los momentos decisivos más importantes de su carrera en MotoGP. Sin embargo, desde el punto de vista del ocho veces campeón del mundo, el equipo fue aún más importante para su hermano Alex Márquez.
En una rueda de prensa, el piloto oficial de Ducati explica por qué, aunque el paso a Gresini fue de gran importancia para toda la familia Márquez, las repercusiones para su hermano menor fueron aún más trascendentales.
A la pregunta de si Gresini había sido el equipo más importante para la familia Márquez, Marc Márquez responde con matices. "Para la familia Márquez fue, por supuesto, un equipo muy, muy, muy importante". Al mismo tiempo, el nueve veces campeón del mundo subraya que todos los equipos han desempeñado un papel decisivo en su carrera.
"Para mí, todos los equipos han sido importantes. El equipo Repsol-Honda fue importante, Gresini fue importante y Ducati es especialmente importante". De este modo, Márquez considera su paso por Gresini como un hito importante de su carrera, sin restar importancia a sus antiguos y actuales equipos.
Márquez: Gresini salvó a Alex
Mientras que Marc Márquez se incorporó a Gresini a principios de 2024, tras once años en Honda, con el objetivo de volver a la cima con una Ducati Desmosedici competitiva, la escudería tuvo una importancia aún mayor para su hermano Alex.
El campeón del mundo de Moto2 de 2019 se encontraba bajo una presión considerable tras unos años difíciles en Honda y LCR-Honda, antes de que Gresini le diera la oportunidad de empezar de nuevo.
Marc deja claro que la escudería de Faenza supuso para Alex un paso decisivo en su carrera: "Gresini fue mucho más importante para Alex que para mí. Prácticamente ya estaba fuera de MotoGP. Apostó por Gresini, Gresini apostó por él, y el año pasado se proclamó subcampeón del mundo".
De hecho, Alex Márquez se convirtió en Gresini en un piloto de primera línea muy constante. Tras su cambio a Ducati, no tardó en ponerse a la altura del grupo de cabeza y, gracias a sus excelentes actuaciones, se ganó el ascenso al prototipo actual, que pilota este año en Gresini.
"Y el año que viene correrá en un equipo oficial", recuerda Marc Márquez al referirse al cambio de su hermano al equipo oficial de KTM al inicio de la nueva era normativa en 2027.
Sin Alex, no habría habido fichaje por Gresini
Para el propio Marc, su propio cambio tuvo sobre todo otro motivo. Lo decisivo fue que su hermano ya tenía contrato con Gresini. "Que Alex estuviera allí fue la razón principal por la que me cambié a Gresini".
En el plano deportivo, el español encontró allí precisamente las condiciones que buscaba tras los difíciles años con Honda. Tras numerosas lesiones, entre ellas la grave fractura de húmero sufrida en Jerez en 2020, y una larga racha sin éxitos deportivos, Márquez necesitaba sobre todo un entorno en el que pudiera recuperar la confianza.
"Allí encontré el entorno adecuado y la moto adecuada para seguir evolucionando y salir de esa pesadilla", afirma el español. En retrospectiva, la etapa en Gresini supuso, por tanto, un punto de inflexión decisivo para ambos hermanos, aunque por motivos diferentes.
Mientras que Marc Márquez sentó allí las bases para su regreso a la cima de MotoGP y se ganó un puesto en el equipo oficial de Ducati, Alex tuvo la oportunidad de reactivar su carrera y consolidarse de forma duradera entre la élite mundial.
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