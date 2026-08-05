La F1 destaca la “consistencia” de Franco Colapinto en 2026

Franco Colapinto se ha convertido en un habitual de la zona de puntos en el campeonato 2026 de Fórmula 1, algo que la propia categoría destacó luego de las primeras 11 rondas del año.

El argentino sumó puntos apenas en su segunda carrera en la máxima categoría, en 2024 con Williams. Sin embargo, cuando se incorporó a Alpine el año pasado, con la temporada ya iniciada, completó el campeonato sin poder puntuar debido a que contaba con un coche que se encontraba entre los últimos de la parrilla.

La situación cambió durante la primera parte de la temporada 2026 y Colapinto aprovechó la mejora de competitividad de Alpine para convertirse en un habitual del top 10. El argentino sumó puntos en seis de los primeros 11 grandes premios del año, destacándose el sexto lugar conseguido en el Gran Premio de Canadá.

Estos resultados ubicaron al piloto de 23 años entre los diez mejores de la tabla anual de los Power Rankings de la Fórmula 1, donde un panel de expertos analiza el rendimiento de los pilotos después de cada carrera, sin tener en cuenta el rendimiento de los monoplazas que conducen.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Pirelli

Colapinto cuenta con un promedio de 7,0 sobre 10 en los Power Rankings en lo que va de 2026, una cifra que lo deja igualado con Isack Hadjar, piloto de Red Bull, en la décima posición. Esto supone dos puestos por encima de su posición real en el campeonato, ya que actualmente marcha 12°.

"Hablando de consistencia, esta es un área en la que Franco Colapinto ha progresado durante su primera temporada completa en F1 con Alpine", destaca la Fórmula 1 sobre el argentino.

"Sus seis resultados en zona de puntos han engrosado la cosecha de Alpine junto a los puntos conseguidos por su compañero de equipo, Pierre Gasly, permitiéndole ocupar una mucho más respetable sexta posición en el Campeonato de Constructores (que era quinta hasta que Racing Bulls se colocó por delante)".

El análisis de la Fórmula 1 también señala que Colapinto tendrá buenas posibilidades de continuar en Alpine la próxima temporada si consigue mantener un rendimiento similar durante la segunda mitad del campeonato.

"Si consigue mantener este nivel de aquí en adelante y además comienza a poner un poco más en aprietos a Gasly, Colapinto tendrá buenas posibilidades de permanecer en la escudería durante otra temporada", concluye el comentario de la F1 sobre el piloto argentino.