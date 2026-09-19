Martín se esperaba el ataque de Márquez en la sprint de Austria: "Sabía que lo iba a intentar"

Una gran dosis de adelantamientos, una pequeña dosis de suerte, y Jorge Martín pudo saborear un cóctel victorioso al término del sprint en el GP de Austria, que también le permitió recuperar en solitario el liderato del campeonato.

Todo pintaba bien para el piloto de Aprilia, autor de la pole por 0"015 al inicio del día, y que se mantuvo en cabeza en la salida. Pero Martín se fue a la escapatoria asfaltada en la primera curva y, aunque volvió a la pista por delante de Marc Márquez, este pudo lanzarse en la chicana, con un block-pass que obligó al poleman a abrir su trazada. El tiempo perdido en la secuencia relegó a Martín a la octava posición.

"Sabía que lo iba a intentar, como hace siempre", explicó Martín ante la prensa internacional en Spielberg, entre ellos Motorsport.com. "Estaba preparado para todo y pude mantenerme sobre la moto, así que está bien."

"No podía hacer nada [para resistirme a Márquez]", añadió Martín. "Tomé bien la primera curva, luego en la segunda frené muy fuerte para intentar mantener mi posición y aun así ¡oí llegar un misil rojo!"

"Lo que cuenta es que no me fui largo. Pude mantenerme en la trazada, pero estuve a punto de caerme en el cambio de dirección. Ahí es donde empecé a perder posiciones. Son las carreras. Espero que mañana sea un poco más listo y entienda por dónde pasar."

Jorge Martín realizó múltiples adelantamientos en la sprint de Spielberg. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se pensaba que la carrera estaba perdida para Martín, sobre todo porque delante Pedro Acosta se escapaba tras adelantar a Márquez. El campeón del mundo de 2024 siguió concentrado y fue devorando a sus rivales uno a uno: Brad Binder al final de la primera vuelta, y después una misma maniobra repetida incansablemente en la primera curva, sobre Pecco Bagnaia en la tercera vuelta, Ai Ogura en la cuarta, Álex Márquez en la quinta y Marco Bezzecchi en la sexta.

Una vuelta más tarde, Martín adelantó a Márquez, pero no en la misma curva. Lo atacó en la chicana, en una réplica del duelo de la primera vuelta. "Cuando adelantas a Marc, si lo adelantas como a cualquier otro piloto, vuelve a pasarte", explicó Martín.

"Hay que ralentizar un poco más la moto, intentar conservar una buena salida, y eso es lo que hice, no solo con él, sino también con Álex y Marco. Hoy en MotoGP, y más aún aquí, es importante mantener una buena trazada para la salida."

Nunca olvidé cómo pilotar.

Martín era entonces segundo, a casi tres segundos de Acosta, y la victoria parecía fuera de alcance… hasta la caída del piloto de KTM. Así logró su cuarto sprint del año, tras los de Austin, Le Mans y Silverstone, y ofreció una de sus actuaciones más sólidas tras el tiempo perdido en la primera vuelta.

"Creo que he tenido muchos buenos sprints, pero hoy el ritmo era muy similar entre Marc, Pedro y yo. Pude remontar desde la octava posición, volver a pasar a Marc y, por supuesto, Pedro se cayó, por eso gané. Pero adelantar a Marc después de una remontada de siete u ocho vueltas fue genial. Tenía esa hambre de ser rápido y hoy puse todo mi talento en acción."

"Nunca olvidé cómo pilotar", subrayó Martín. "Es la mejor versión de mí mismo, pero nada nuevo para mí. Estoy contento con mi actuación. Cada vez conozco mejor la moto y eso me ayuda a ganar confianza."

Jorge Martín tuvo revancha con Marc Márquez tras su remontada. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, Martín no estaba seguro de poder mostrar ese nivel este sábado: "Nunca lo sabes antes de la salida. Conocía mis opciones, estaba preparado para ganar, y eso es lo más importante. Después de la primera vuelta, pensaba que mis opciones se habían esfumado. Nunca me rendí, gestioné el neumático de una manera increíble y frenaba muy fuerte. La velocidad era increíble, así que estoy realmente contento. Estamos haciendo un buen trabajo. La moto es la misma que en Misano, así que parece que encontramos un poco más de velocidad cada fin de semana."

Si la primera vuelta es más limpia, podré ser un poco más fuerte.

Las circunstancias en las que se desarrolló el sprint no permitieron ver un duelo entre Jorge Martín y Pedro Acosta, los dos pilotos impresionantes este sábado. ¿Habría podido luchar con Acosta sin el tiempo perdido en la primera vuelta? "Nunca lo sabremos", respondió Martín, que teme a su rival para la carrera principal.

"Ha estado súper bien y creo que mañana irá all-in para intentar ganar su primera carrera. Creo que tengo mis opciones, pero creo que será una lucha diferente. Voy a intentar ser constante y rápido, pero si la primera vuelta es más limpia, podré ser un poco más fuerte."

Tras un bajón durante el verano, Jorge Martín puede felicitarse por volver a un gran nivel gracias a una armonía por fin encontrada con la Aprilia, que nunca pudo descubrir adecuadamente por sus lesiones repetidas en 2025: "Está claro que ahora conozco un poco mejor la moto. Me costó en algunas carreras, fui súper rápido en otras. Creo que siempre he sido rápido, pero tengo que hacerlo mejor en los días malos."

Sin preocupación por el brazo

Hace una semana en Misano, Jorge Martín ya había realizado varios adelantamientos en la carrera principal, hasta hacerse con la primera posición, para finalmente tener que aflojar debido a un arm-pump. Aún no sabe si tendrá que operarse a principios de la próxima semana e incluso reconoció cierta aprensión, pero una buena preparación física le permite alejarse de esa perspectiva.

"Está mucho mejor que el sábado en Misano. Siento que ha trabajado mucho, pero porque he atacado al límite. Creo que vamos por el buen camino. Tomaré una decisión mañana, pero parece que voy a poder evitar la operación."

Jorge Martín ganó su cuarta carrera sprint del año en el Red Bull Ring. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No es solo fisioterapia, sino muchas terapias aparte", añadió Martín. "Quizá dos horas o dos horas y media todos los días, y todos los días en casa. Es importante."

Martín promete incluso que los dolores en el brazo no van a condicionar "en absoluto" su enfoque de la carrera: "Estoy preparado para todo, así que voy a dar lo mejor de mí."