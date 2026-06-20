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Declaraciones
MotoGP GP de República Checa

Moreira: "Si Marini no quiere mirar mis datos es su problema"

El novato Diogo Moreira logró, por tercer gran premio consecutivo, pasar a la Q2 directamente, convirtiéndose en el piloto más sólido de Honda, ahora mismo, los viernes de gran premio.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira se ha consolidado en los tres últimos grandes premios, los de Italia, Hungría y la República Checa, en el piloto más consistente de Honda los viernes, logrando pasar directamente a la Q2 en los tres fines de semana citados.

En Mugello, el brasileño fue 10º, por delante de Joan Mir (15) y Luca Marini (19); en Balaton, Diogo fue 8º, por delante de Marini (13) y Mir (16); y este viernes, Mir logró acabar 7º, por delante de Moreira (8º) y Marini (13º). Incluso en Barcelona, hace poco más de un mes, el corredor brasileño fue, el viernes, más rápido que Marini, aunque entonces no pasó el corte al terminar 14º en la Práctica celebrada en Montmeló, eso sí por delante de Marini (18º).

El dato no es menor, ya que los viernes es el primer día en que los pilotos se suben a la moto y la falta de experiencia de Diogo debería penalizarle más que ayudarle. Además, en Brno, el brasileño no corrió el año pasado, y este viernes en el FP1 sufrió una caída y rodó menos de lo previsto, pese a lo cual se recuperó y acabó pasando el corte.

Marini no se fija en Moreira

Motorsport.com le preguntó a Marini, al final del día, qué le parecía el paso adelante que estaba mostrando el novato de LCR-Honda, y en qué consideraba que había mejorado para dar ese salto.

La respuesta de Marini fue un poco desairada: "Ni idea, no lo sé. Sinceramente no me fijo en él", aseguró, admitiendo que no mira los datos de Diogo, pese a tenerlos disponibles ya que ambos corren bajo contrato de Honda. Lógicamente, el comentario del italiano fue trasladada al brasileño.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Yo sí que miro sus datos, y los de Joan Mir también", soltó Moreira. "Siempre hay algo que se puede aprender y mejorar, unas veces uno hace mejor una curva, y otras veces, el otro. Yo sí que comparo datos con todo el mundo, es importante. Que él no mire mis datos es un problema suyo", añadió el paulista.

Sobre dónde situaba Moreira su mejora en los viernes para llevar tres pasos directos a la Q2 de forma consecutiva, pidió calma.

"La clave es estar tranquilos, trabajar como toca. Es verdad que llegarán fines de semana en los que estaremos fuera de la Q2, ahora mismo estamos en un buen momento, pero llegará un gran premio en el que estaré fuera y saldré el 18. Pero es normal, somos novatos y sinceramente creo que lo estamos mejor de lo esperado. Así que hay que estar tranquilos y seguir trabajando", zanjó el nuevo 'chico maravilla' de Honda que, muy probablemente, el próximo año ocupe el lugar del hermano de Valentino Rossi en el equipo oficial del fabricante de Tokio.

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