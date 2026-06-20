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Resultados
MotoGP GP de República Checa

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de la República Checa de MotoGP

Ai Ogura logró la pole del GP de la República Checa en el circuito de Brno. Aquí está la parrilla de salida completa para la carrera sprint.

Vincent Lalanne-Sicaud Léna Buffa
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Mientras que nunca antes se lo había visto en la primera fila, Ai Ogura consiguió su primera pole position en MotoGP al dominar de manera muy convincente la clasificación del Gran Premio de la República Checa. Después de haber marcado ayer el nuevo récord del circuito de Brno, el piloto de Trackhouse Racing volvió a rebajarlo para superar a Fabio Di Giannantonio con una clara ventaja de dos décimas.

Q1 - Martín y Morbidelli salvan su lugar

La Q1 enfrentó, entre otros, a Jorge Martín, Luca Marini, los pilotos de Tech3 y Fabio Quartararo, con dos plazas en juego para acceder a la segunda parte de la clasificación y luchar por la pole position.

Martín registró la primera vuelta del día en 1:51 para colocarse inmediatamente al frente de la sesión. El español, ya a menos de una décima del récord del circuito, fue seguido en su vuelta rápida por Franco Morbidelli, que obtuvo el segundo mejor tiempo provisional. Curiosamente, el piloto de VR46 tenía entonces una ventaja de 33 milésimas sobre Maverick Viñales, quien a su vez aventajaba a Álex Márquez por el mismo margen de 33 milésimas.

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La ventaja de Martín era de dos décimas. El español no era el único que aspiraba a avanzar a la Q2. Sin embargo, eso dio lugar a un pequeño juego de estrategia, con algunos esperando encontrar la rueda adecuada para lanzarse a una vuelta rápida.

No todos lo consiguieron, pero se pudo ver a Álex Rins colocarse a rebufo de Maverick Viñales, pese a que ambos estaban separados por más de un segundo en la hoja de tiempos. Aun así, eso no le permitió pasar del noveno mejor registro al piloto de Yamaha.

También se vivió un estallido de furia de Enea Bastianini, obstaculizado por Toprak Razgatlioglu en la curva 10. El incidente quedó bajo investigación de los comisarios, mientras que el piloto de Tech3 no pudo hacer más que el séptimo mejor tiempo.

Finalmente, nadie logró mejorar lo suficiente como para desplazar a Martín y Morbidelli de las dos primeras posiciones, y ambos se unieron a los diez pilotos ya clasificados para la Q2.

Fabio Quartararo consiguió el quinto mejor tiempo, lo que le aseguró el 15° puesto en la parrilla de salida. Partirá por delante de Luca Marini. También cabe destacar que Brad Binder estuvo completamente fuera de ritmo durante la sesión y solo pudo completar una vuelta válida para quedarse con la décima posición.

Q2 - Ogura sorprende a todos

La pole position iba a decidirse entre cinco Ducati, cuatro Aprilia, dos Honda y una KTM. ¡Y desde la primera vuelta lanzada, el nivel fue altísimo!

Diogo Moreira y Fabio Di Giannantonio rodaron de inmediato por debajo del récord del circuito, establecido ayer por Ai Ogura. El japonés y su compañero de equipo, Raúl Fernández, se ubicaron al acecho en la tercera y cuarta posición provisional, mientras que Marc Márquez veía anulado su primer tiempo por exceder los límites de la pista.

Fernández hizo todo lo posible por evitar servir de referencia, y luego tomó a Pecco Bagnaia como punto de comparación cuando este inició su mejor vuelta, que lo impulsó al primer lugar con una clara ventaja sobre la pole provisional de Di Giannantonio. Sin embargo, todos estaban ya en modo ataque y Bagnaia solo se mantuvo unos segundos en la cima.

Ogura, de quien a menudo se decía que no era especialmente eficaz en una vuelta lanzada, se quedó con el primer puesto al marcar un tiempo de 1:51.139, un registro al que Di Giannantonio intentó responder, aunque sin éxito. Márquez, por su parte, ascendió a la cuarta posición, aunque poco después fue desplazado por Bezzecchi por apenas ocho milésimas, mientras Bagnaia se mantenía firme en el tercer lugar.

Muchos levantaron el ritmo en ese momento, y los últimos intentos de Di Giannantonio, Martín y Aldeguer terminaron sin éxito. De esta manera, Ai Ogura aseguró la pole position, ¡la primera de toda su carrera en MotoGP!

Como prueba del nivel alcanzado este fin de semana, cuando hasta ayer jamás se habían registrado vueltas en 1:51 en Brno, este sábado era imprescindible rodar en esa franja de tiempos para ocupar uno de los diez primeros lugares de la parrilla de salida.

Parrilla de salida de la carrera sprint del GP de la República Checa de MotoGP

1. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

2. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

3. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

4. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

5. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

7. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

9. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

10. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

11. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

12. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

13. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

14. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

15. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

17. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

20. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

21. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

22.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

    

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