MotoGP GP de Malasia
Quartararo, 19º y enojado: “Hace mucho tiempo que no sufría tanto en Sepang”
Aunque la frustración ha sido una constante para Fabio Quartararo este año, la práctica del viernes resultó especialmente difícil para el piloto de Yamaha
Rachit Thukral
Publicado: 30 oct 2026, 13:11
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Fabio Quartararo no encontraba explicación a su bajo rendimiento tras terminar tercero contando desde atrás en la práctica del Gran Premio de Malasia, admitiendo que "hacía mucho tiempo que no sufría tanto en Sepang".
El campeón de MotoGP 2021 fue visto yéndose largo varias veces en la sesión de la tarde del viernes, mientras luchaba con su Yamaha M1 en el circuito de alta velocidad de 5,4 km.
Los problemas dejaron a Quartararo visiblemente agitado, con las imágenes de televisión captándolo casi golpeando el depósito de combustible mientras regresaba a boxes.
El francés terminó finalmente el día a 1,6s del ritmo absoluto, en el 19.º lugar, solo por delante del sustituto de Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernández, y del lesionado piloto de Aprilia, Jorge Martín, en una parrilla de 21 motos. La diferencia con su compañero de equipo Alex Rins, que fue el mejor representante de Yamaha en el 14.º puesto, quedó en medio segundo.
Consultado para evaluar su rendimiento en Sepang, donde la superficie de la pista ha recibido fuertes críticas, Quartararo dijo: "Mirando el tiempo de vuelta, casi todos fueron más rápidos que el año pasado en la práctica. Así que no creo que esté mucho peor".
"Yo me sentí completamente peor. No sé si es una configuración o algo que fue difícil, pero no me sentí nada bien".
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images
Preguntado por qué se sintió tan enfadado sobre la moto, Quartararo respondió: "Simplemente un día frustrante, diría, en general".
Al ser repreguntado sobre si su frustración provenía de la falta de velocidad o de posibles problemas en la moto, añadió: "Un poco de todo. Hoy me sentí realmente, realmente mal. No podía empujar de ninguna manera para ser rápido e intentar rendir".
"Eso es algo que intenté mejorar durante la práctica, durante esta mañana. Pero hacía mucho tiempo que no sufría tanto en esta pista".
Quartararo disfrutó de un sólido fin de semana en Malasia el año pasado, clasificando en la segunda fila de la parrilla antes de terminar quinto en ambas carreras. En ese momento, utilizaba el motor de cuatro cilindros en línea de generación anterior de Yamaha, que desde entonces ha sido reemplazado por una nueva unidad V4.
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