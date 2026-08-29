Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Declaraciones
MotoGP GP de Aragón

Quartararo sabía que la Yamaha "iba a explotar" en Aragón

Fabio Quartararo anticipó su rotura de motor durante el sprint en el GP de Aragón. Una secuencia que el francés prefiere tomarse con ironía, dado lo difícil que es la situación en Yamaha...

Vincent Lalanne-Sicaud Rubén Carballo Rosa
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Ya mal encaminado en un fin de semana complicado, Fabio Quartararo se hunde en los problemas en el GP de Aragón. Yamaha le ha hecho probar varias evoluciones sin mucho éxito desde el viernes, lo que le ha privado de una preparación habitual. Hablaba de sensaciones muy malas el viernes, sin una perspectiva real de progreso.

En la clasificación, Quartararo solo consiguió la 17ª posición, también su peor resultado de la temporada, ya visto en Jerez y en Mugello, y su sprint solo duró cuatro breves vueltas antes de una espectacular rotura de motor, con su Yamaha soltando una densa humareda blanca.

"¡Creo que se vio que fue un problema mecánico!" prefirió bromear Quartararo en Canal+. "Desde la salida, tuve un problema con el launch control. Tuve problemas para la salida, perdí muchísimas posiciones- bueno, muchísimas… ya estaba muy atrás, así que no perdí muchas "

"Después, fui perdiendo potencia poco a poco durante la carrera, hasta romper el motor. Pero bueno, no había mucho que hacer hoy."

Fabio Quartararo no pudo completar la carrera sprint en Aragón.

Fabio Quartararo no pudo completar la carrera sprint en Aragón.

Photo by: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

Ante los medios de prensa escrita en Aragón, entre ellos Motorsport.com, Fabio Quartararo precisó que ya se había enfrentado a un problema de ese tipo a comienzos de año, lo que le permitió anticipar la situación: "En la recta, noté que el rendimiento del motor empezaba a bajar. Así que sabía que, en un momento u otro, iba a explotar."

"Me había pasado en Tailandia, así que sabía que algo no iba bien", añadió. "Todos vimos lo que ocurrió."

Al estar Yamaha en la categoría D de las concesiones, cada piloto de la marca tiene derecho a diez motores para la temporada, frente a ocho en la competencia. Antes del inicio del fin de semana, Quartararo ya había utilizado siete motores diferentes, una cifra que solo había alcanzado Toprak Razgatlioglu.

"Sinceramente, no sé cuántos motores tenemos, pero creo que no quedan muchos", precisó el francés. "No sé si era antiguo o no, pero durante todo el fin de semana, esta moto ha sido realmente lenta. […] Espero que fuera un motor con mucho kilometraje."

Evidentemente se montará un bloque diferente antes de la carrera del domingo, para la que Quartararo avanza sin verdaderas esperanzas de progreso: "No hay información [que recopilar]. Creo que incluso con el warm-up no tenemos nada que añadir. Sabemos que la carrera se hará con el (neumático) medio."

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Puntos y posiciones del campeonato de MotoGP tras la sprint de Aragón

Comentarios destacados
Más de
Vincent Lalanne-Sicaud

Puntos y posiciones del campeonato de MotoGP tras la sprint de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Puntos y posiciones del campeonato de MotoGP tras la sprint de Aragón

Márquez impotente ante Bezzecchi en la clasificación de Aragón: "A veces, no se puede hacer nada"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Márquez impotente ante Bezzecchi en la clasificación de Aragón: "A veces, no se puede hacer nada"

La parrilla de salida del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
La parrilla de salida del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026
Más de
Fabio Quartararo

Fabio Quartararo revela los motivos de su cambio a Honda en MotoGP para 2027

MotoGP
MotoGP
Fabio Quartararo revela los motivos de su cambio a Honda en MotoGP para 2027

Cómo un error de procedimiento llevó a la penalización de Quartararo en Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Cómo un error de procedimiento llevó a la penalización de Quartararo en Silverstone

Quartararo admite que la carrera en Silverstone "no ha sido nada divertido, era sobrevivir"

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Quartararo admite que la carrera en Silverstone "no ha sido nada divertido, era sobrevivir"
Más de
Yamaha

Pirelli presenta neumáticos de MotoGP para 2027 con marcas de colores al estilo de la F1

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Pirelli presenta neumáticos de MotoGP para 2027 con marcas de colores al estilo de la F1

Pramac anuncia la salida de Jack Miller al final de la temporada de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pramac anuncia la salida de Jack Miller al final de la temporada de MotoGP

El nombre menos pensado

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de Aragón
El nombre menos pensado

Últimas noticias

Rally de Paraguay: Sami Pajari amplía su ventaja mientras una tormenta daña el parque de asistencia

WRC
WRC WRC
Rally del Paraguay
Rally de Paraguay: Sami Pajari amplía su ventaja mientras una tormenta daña el parque de asistencia

Marc Márquez revela su “arriesgado” plan para vencer a Bezzecchi en la sprint de Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Marc Márquez revela su “arriesgado” plan para vencer a Bezzecchi en la sprint de Aragón

Bezzecchi explica su derrota ante los hermanos Márquez en la sprint de Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Bezzecchi explica su derrota ante los hermanos Márquez en la sprint de Aragón

Hadjar comparte novedades sobre su lesión con la mira puesta en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Hadjar comparte novedades sobre su lesión con la mira puesta en Monza