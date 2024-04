Viñales espera luchar arriba con Márquez y Bagnaia en Jerez

El piloto de Aprilia sigue dulce, ya que tras apuntarse el doblete con victoria en la sprint y la carrera del domingo en Austin, este viernes en el arranque del Gran Premio de España Maverick Viñales logró el segundo mejor tiempo y el pase directo a la Q2 tras completar una sesión en la que exhibió un ritmo espectacular que lo coloca directamente entre los favoritos a luchar por la victoria este fin de semana.

"Ha sido un día importante para mi, obviamente en Jerez queremos hacerlo bien. Históricamente este circuito no ha sido de los mejores para mi, pero me encuentro en el sitio con la moto, todo sale, no hay secretos. Me veo con margen y tengo muchísimas ganas de que llegue mañana y ponerme más al límite".

"Además el ritmo ha sido muy bueno, mejorable un poco, pero creo que somos dos o tres pilotos que marcamos un poco la diferencia. El problema es que en la Práctica, unos empiezan con el (neumático) medio, otros con el blando, y es un poco difícil entenderlo desde fuera, pero cuando coges los papeles lo ves rápido".

Viñales señala que los pilotos con mejor ritmo junto a él "son Marc Márquez, que está muy fuerte, y Pecco Bagnaia, que está fuerte. En mi opinión los dos van a ser también candidatos a la primera línea de la parrilla y para luchar por la victoria".

Pese a que Viñales mejoró su tiempo y batió el récord de la pista (1.36.125), lo hizo después de sufrir una caída que no le restó confianza.

"Ha sido encima del piano, iba lento para entrar a boxes pero me he tumbado un poco encima de la pintura para ver si patinaba y, efectivamente, he podido comprobar que sí patinaba (risas), pero ha sido muy lento", restó importancia al arrastrón.

Viendo a Viñales cada día más fuerte, los 20 puntos perdidos en Portugal por un fallo mecánico pueden echarse de menos a final de año.

"No pienso en ello para nada. A ver, siempre lo tenemos presente, para que no vuelva a pasar. Es una indicación para mejorar. Cuando acabó la carrera el equipo estaba con la cabeza abajo y yo les animé, les dije que no pasaba nada, solo teníamos que asegurarnos de que no vuelva a pasar, debe servirnos para estar animados, porque estando con problemas luchamos por la victoria. Así que cabeza alta y seguimos".

Sobre su programa durante la jornada, el español confesó que se había centrado en la carrera del domingo.

"Hemos trabajado mucho con la goma media, pensando en la carrera larga del domingo, también hemos recabado muchos datos con el blando con los otros pilotos de la marca. Creo que para el domingo el neumático de la carrera es el medio y para la sprint el blando", diagnosticó.

"Ayer tuvimos una reunión con los ingenieros para ver los planes de los demás pilotos para ver si alguno iba a probar los blandos, porque mi intención hoy era dejar la carrera larga cerrada", en previsión a que este sábado anuncian lluvia en Jerez.

Respecto a sus compañeros de marca, Viñales cree que tienen una buena oportunidad al entender que la moto está funcionando muy bien.

"Aleix Espargaró va muy rápido en este circuito, aquí siempre va bien y tiene una gran oportunidad de hacer un buen resultado. También quiero ver los comentarios de Miguel Oliveira y de Raúl Fernández para ver que sensaciones tienes, porque las mías son de sentirme muy mía la moto y quiero ver si ellos van tan cómodos", finalizó.