Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Resultados
NASCAR Cup Daytona 500

La parrilla de salida completa para la Daytona 500 2026

Esta es la parrilla de salida completa para las 500 Millas de Daytona 2026 que se disputan el domingo 15 de febrero en Daytona Internacional Speedway con la participación del mexicano Daniel Suárez.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kyle Busch, Richard Childress Racing Chevrolet

Kyle Busch liderará el pelotón hacia la bandera verde en las 500 Millas de Daytona de este domingo, conduciendo el Chevrolet No. 8 de Richard Childress Racing. Chase Briscoe lo acompañará en la primera fila para "La Gran Carrera Americana" después de que ambos dominaran la clasificación el miércoles.

Pero tras las carreras clasificatorias Duel del jueves, que fueron ganadas por Joey Logano y Chase Elliott, estas son las posiciones de salida para el resto del pelotón. Corey LaJoie, Chandler Smith, JJ Yeley y Anthony Alfredo (quien fue descalificado) se quedaron fuera, pero otros 41 tomarán parte en la apertura de la temporada 2026 este domingo. Repasemos toda la parrilla, con imágenes acompañantes para cada uno de los contendientes.

1. Kyle Busch -- #8 Richard Childress Racing Chevrolet

Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

2. Chase Briscoe -- #19 Joe Gibbs Racing Toyota

Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

3. Joey Logano -- #22 Team Penske Ford

Joey Logano, Team Penske Ford

Joey Logano, Team Penske Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

4. Chase Elliott -- #9 Hendrick Motorsports Chevrolet

Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet

Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

5. Ryan Blaney -- #12 Team Penske Ford

Ryan Blaney, Team Penske Ford

Ryan Blaney, Team Penske Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

6. Carson Hocevar -- #77 Spire Motorsports Chevrolet

Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

7. Austin Dillon -- #3 Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

8. Kyle Larson -- #5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

9. Brad Keselowski -- #6 RFK Racing Ford

Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford

Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

10. Michael McDowell -- #71 Spire Motorsports Chevrolet

Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

11. John-Hunter Nemechek -- #42 Legacy Motor Club Toyota

John-Hunter Nemechek, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

John-Hunter Nemechek, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

12. Christopher Bell -- #20 Joe Gibbs Racing Toyota

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

13. Shane van Gisbergen -- #97 Trackhouse Racing Chevrolet

Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

14. Josh Berry -- #21 Wood Brothers Racing Ford

Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford

Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

15. Daniel Suarez -- #7 Spire Motorsports Chevrolet (Coche de repuesto)

Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

16. Ricky Stenhouse Jr. -- #47 Hyak Motorsports Chevrolet

Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet

Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

17. Casey Mears -- #66 Garage 66 Ford

Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford

Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

18. Todd Gilliland -- #34 Front Row Motorsports Ford

Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

19. Ryan Preece -- #60 RFK Racing Ford

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

20. Ty Gibbs -- #54 Joe Gibbs Racing Toyota

Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

21. Alex Bowman -- #48 Hendrick Motorsports Chevrolet

Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

22. Denny Hamlin -- #11 Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

23. Cole Custer -- #41 Haas Factory Team Chevrolet

Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet

Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

24. Erik Jones -- #43 Legacy Motor Club Toyota

Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

25. Noah Gragson -- #4 Front Row Motorsports Ford

Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford

Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

26. Tyler Reddick -- #45 23XI Racing Toyota

Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

27. Bubba Wallace -- #23 23XI Racing Toyota

Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota

Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

28. Riley Herbst -- #35 23XI Racing Toyota

Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota

Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

29. Corey Heim -- #67 23XI Racing Toyota

Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

30. Zane Smith -- #38 Front Row Motorsports Ford

Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford

Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

31. Jimmie Johnson -- #84 Legacy Motor Club Toyota

Jimmie Johnson, Legacy Motor Club Toyota

Jimmie Johnson, Legacy Motor Club Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

32. Connor Zilisch -- #88 Trackhouse Racing Chevrolet

Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

33. Cody Ware -- #51 Rick Ware Racing Chevrolet

Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet

Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

34. Ty Dillon -- #10 Kaulig Racing Chevrolet

Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet

Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

35. AJ Allmendinger -- #16 Kaulig Racing Chevrolet

AJ Allmendinger, Kaulig Racing Chevrolet

AJ Allmendinger, Kaulig Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

36. Austin Cindric -- #2 Team Penske Ford

Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

37. Ross Chastain -- #1 Trackhouse Racing Chevrolet (Coche de repuesto)

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

38. BJ McLeod -- #78 Live Fast Motorsports Chevrolet 

BJ McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet

BJ McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

39. William Byron -- #24 Hendrick Motorsports Chevrolet (Coche de repuesto)

William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

40. Justin Allgaier -- #40 JR Motorsports Chevrolet

Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet

Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

41. Chris Buescher -- #17 RFK Racing Ford (Coche de repuesto)

Chris Buescher, RFK Racing Ford

Chris Buescher, RFK Racing Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

DNQs: Corey LaJoie (#99 RFK Racing Ford); Anthony Alfredo (#62 Beard Motorsports Chevrolet); JJ Yeley (#44 NY Racing Team Chevrolet); Chandler Smith (#36 Front Row Motorsports Ford)

Photos from Daytona Duels

Leer también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas

Comentarios destacados

Más de
Nick DeGroot

James Hinchcliffe hará su debut en NASCAR Truck en St. Pete

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Grand Prix of St. Petersburg
James Hinchcliffe hará su debut en NASCAR Truck en St. Pete

NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas

Romain Grosjean regresa a la IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Romain Grosjean regresa a la IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026

Últimas noticias

La parrilla de salida completa para la Daytona 500 2026

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Daytona 500
La parrilla de salida completa para la Daytona 500 2026

James Hinchcliffe hará su debut en NASCAR Truck en St. Pete

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
Grand Prix of St. Petersburg
James Hinchcliffe hará su debut en NASCAR Truck en St. Pete

Fórmula E Jeddah: Antonio Felix da Costa pone fin a su sequía de victorias

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Yeda II
Fórmula E Jeddah: Antonio Felix da Costa pone fin a su sequía de victorias

NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas