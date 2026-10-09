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GP de Singapur

2026 Fórmula 1 GP de Singapur

Singapore
8 oct 2026 al 11 oct 2026
Marina Bay Street Circuit, SG

F1 EN VIVO: la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Pista muy sucia. A Norris le borraron un tiempo por límites de pista, pero ahora logró ser 2° a 28 milésimas de Leclerc. Colapinto es 14° y Checo21° 

 

Leclerc toma la cima con 1:35.209

La señal oficial de F1TV tiene problemas con las cámaras a bordo, no es posible ver ninguna. Te avisamos por si estás actualizando o dudaste de tu pago de internet 

Russell probando el W17 de especificaciones anteriores, que se distinguía por sus pontones laterales con un rebaje más pronunciado y un alerón delantero con dos planos principales

Todos llevan neumáticos C3 duros, excepto Sergio Pérez, que lleva neumáticos C4 medios

Gasly y Colapinto son los primeros en salir a pista

Se ve mucha neblina en el aire debido a los incendios forestales en la región

¡Arranca la sesión en Marina Bay!

Suena el himno de la F1, en 5 minutos salen los autos a pista 

 

 

Con Singapur terminamos este exhaustivo triplete de carreras. Por primera vez, Marina Bay será sede de una sprint, por lo que esta será la única sesión de práctica del fin de semana. Esto podría ser problemático, ya que la primera práctica se realiza durante el día, en las condiciones de pista menos relevantes 

Algunas noticias para tener en cuenta antes de la FP1

Actualidad F1:

 

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Por: Gaby Manzo

Publicado: