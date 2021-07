Alpine dice que Fernando Alonso "ya ha callado bocas"

Fernando Alonso y Alpine pasan por sus mejores momentos en lo que va de temporada, después de cinco grandes premios consecutivos en los puntos. El piloto español está a solo cuatro puntos del top 10 en la general y el equipo francés está a nueve del top 5 del campeonato de Constructores.

El rendimiento de Alonso en Silverstone atrajo las miradas de los aficionados, y su espectáculo en la salida de la carrera al sprint volvió a dejar claro, si es que alguien dudaba, que el asturiano no ha vuelto a la F1 solamente a divertirse.

Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine F1, tiene claro que el hambre de éxitos del español no se ha extinguido y que Alonso ya ha callado bocas tras las 10 primeras carreras de la temporada.

"Creo que Fernando ha callado definitivamente a quienes dudaban de que su regreso fuera un éxito. Su velocidad sigue ahí, y su habilidad en carrera es insuperable, como pudimos comprobar una vez más en las dos carreras del sábado y el domingo pasados", comentó Budkowski en el previo del equipo antes del GP de Hungría.

"No cabe duda de que seguirá esforzándose, tanto él como el equipo, a medida que avance la temporada. Después de dos fines de semana difíciles, fue también genial ver a Esteban en buena forma y un fin de semana sólido le permitió volver a los puntos. Ahora puede aprovechar esta buena actuación y recuperar su magnífica forma de principios de temporada".

No obstante, Budkowski no quiere ser autocomplaciente y subraya el hecho de que Alpine no ha llegado a la F1 para rondar los últimos puestos del top 10.

"Aunque es bueno que hayamos conseguido el doble de puntos en Silverstone –y unos muy importantes para el campeonato–, nuestras ambiciones siguen siendo más altas que terminar séptimo y noveno. El Hungaroring es un circuito estrecho y revirado, y es sumamente difícil de adelantar. Eso significa que la clasificación será importante y que tendremos que aprovechar el potencial del coche el sábado para situarnos en un lugar en el que podamos luchar por las posiciones que dan más puntos en la carrera", añadió.

Y sobre 2022, volvió a dejar claro que el equipo está trabajando desde hace meses en el nuevo cambio de reglamento y reconoció que las vacaciones de verano llegarán como agua de mayo.

"Es la fase del año en la que el cansancio de los Grandes Premios se hace notar después de unas cuantas carreras. Desde el principio de la temporada, tanto Enstone como Viry han trabajado duro para desarrollar el coche", dijo el directivo.

"La atención se ha centrado ahora por completo en 2022 en ambas fábricas, lo que significa que hay menos piezas nuevas que llegan a la pista, pero la segunda mitad del calendario es agotadora y todo el mundo en el equipo aprovechará el descanso de dos semanas para recargar. Pero, antes de que podamos relajarnos, nuestro objetivo es volver a mostrarnos fuertes y terminar con el doble de puntos en Hungría".