Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Andrea Stella quiere que McLaren haga las paces "por fin" con Las Vegas

El jefe de equipo de McLaren dice que Las Vegas probablemente ha sido la carrera más difícil del equipo, pero viaja allí con cierto optimismo tras la victoria de Lando Norris en Brasil

Alex Harrington

Publicado: 11 nov 2026, 16:43

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Andrea Stella dice que McLaren aspira a hacer finalmente las "paces" con la que históricamente ha sido una carrera difícil para el equipo en Las Vegas.

El Gran Premio de São Paulo fue un fin de semana exitoso para McLaren, con Lando Norris mostrando un nivel de rendimiento dominante con su tercera victoria de la temporada, y su compañero de equipo Oscar Piastri mostrando un fuerte repunte de ritmo.

Las Vegas suele ser una bestia muy distinta para los equipos, con un circuito que presume de las bajas temperaturas de una noche avanzada en Nevada. Pero McLaren disfrutó del fin de semana frío y húmedo que ofreció Brasil, con el MCL40 capaz de controlar las temperaturas de sus neumáticos.

El jefe de equipo Andrea Stella cree que el regreso del equipo a Estados Unidos podría deparar una buena cosecha de puntos.

"Es un trazado de circuito muy diferente, Vegas. Largas rectas", dijo. "Lo hemos visto en Monza, lo hemos visto en Bakú, que cuando el requisito es desarrollar velocidad punta, no necesariamente McLaren es el mejor coche.

"Sabemos que esto también está relacionado de alguna manera con nuestras relaciones de cambio, que no son ideales cuando necesitas superar cierto nivel de velocidad punta. Pero, dicho eso, creo que afrontamos Vegas con cierto optimismo porque el coche es más rápido ahora".

El ritmo ha llegado gracias a varias mejoras desde el verano, incluido un nuevo alerón delantero en Brasil que McLaren diseñó para hacer que el coche McLaren logra un coche más predecible en Brasil con su alerón delantero de especificación 2027. Stella confirmó que llegarían más piezas nuevas a Las Vegas.

Más de la F1 :

"Estas mejoras se complementarán con algunas piezas más que llegan en Vegas, y forman la base de lo que será el coche del próximo año", dijo.

El año pasado, Norris y Piastri terminaron segundo y cuarto en Vegas, solo para que ambos coches fueran descalificados por desgaste excesivo en los patines bajo el fondo plano.

"Queremos ir allí y lograr un buen resultado porque probablemente ha sido, de todas las carreras del calendario, la que más nos ha costado", dijo. "E incluso el año pasado, cuando hicimos una buena carrera, nos complicamos la vida con el problema que tuvimos con el desgaste de los patines.

"Así que tenemos ganas de Vegas, de lograr un buen resultado allí y finalmente estar en paz con este escenario".

McLaren es cuarto en la clasificación de constructores, a 17 puntos de Red Bull con solo tres carreras por disputarse. El equipo de color papaya está bajo presión para sumar muchos puntos bajo las luces de neón de The Strip y terminar tercero tras lo que ha sido una temporada larga.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Alex Harrington





La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



24 d



La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"





Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



24 d



Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta





Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 m



Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur

Más de

Andrea Stella





"Extremadamente agotador": por qué Lando Norris está desesperado con el actual McLaren



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



27 d



"Extremadamente agotador": por qué Lando Norris está desesperado con el actual McLaren





Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher



Fórmula 1



Fórmula 1 2 m



Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher





McLaren pone fin a la racha de poles de Mercedes, pero ponen como favorito a Ferrari en Hungría



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Hungría



3 m



McLaren pone fin a la racha de poles de Mercedes, pero ponen como favorito a Ferrari en Hungría

Más de

McLaren





McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027



WEC



WEC 51 min



McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027





Stella elogió a Norris: un maestro para leer el grip y adaptarse a un McLaren difícil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Stella elogió a Norris: un maestro para leer el grip y adaptarse a un McLaren difícil





Qué hay detrás de la ruptura de Piastri con Mark Webber y qué significa para su carrera en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Qué hay detrás de la ruptura de Piastri con Mark Webber y qué significa para su carrera en F1

Últimas noticias





Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



8 min



Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar





Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



24 min



Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes





McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027



WEC



WEC WEC 51 min



McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027





Max Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



55 min



Max Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete