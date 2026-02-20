Aston Martin pone fin a sus pruebas tras una última jornada catastrófica en Bahréin

Aston Martin anunció oficialmente el final de sus pruebas invernales 2026, en un día ya ampliamente obstaculizado por los problemas técnicos encontrados la víspera.

Quedaba claro, desde el comunicado publicado por Honda al inicio de la jornada, que este viernes corría el riesgo de ser muy largo para Aston Martin. El coche británico, víctima de una falla en la batería de su motor el jueves y con falta de piezas de repuesto, estaba de hecho limitado a tandas "cortas".

Y cortas lo fueron, probablemente más allá de lo que muchos podían temer, ya que Lance Stroll, al volante este viernes, solo completó dos vueltas de instalación por la mañana, antes de añadir otras cuatro al inicio de la tarde.

En estas condiciones, más de dos horas antes de la bandera a cuadros, un nuevo comunicado proveniente del propio equipo cayó como un mazazo, anunciando el final de este simulacro de rodaje: "Hemos terminado nuestro programa por hoy".

Las seis vueltas poco representativas de este viernes se suman así a dos jornadas ya muy lejos de los estándares fijados por la mayoría de los demás fabricantes durante estos test, para un total en los tres últimos días de 128 giros completados por el AMR26 y el motor Honda. Un total que varios equipos, al momento de escribir estas líneas, ya habían superado en este solo viernes.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ayer tuvimos algunos problemas de batería en el coche de Fernando [Alonso], y por eso Honda está realizando actualmente simulaciones en el banco de pruebas de Sakura", explicó Pedro de la Rosa, embajador del equipo para F1 TV, más temprano en la jornada.

"Por esa razón, y también porque nos faltan piezas, daremos muy pocas vueltas hoy. Serán cortas y separadas por al menos media hora, lo que nos permitirá estudiar atentamente los datos y probar ciertas cosas en esas pocas vueltas. Pero sí, ciertamente no haremos tandas largas hoy".

En un mensaje de video publicado por la escudería, añadió: "Claramente no estamos donde queríamos estar, pero hemos logrado reunir muchos datos, y eso nos dará la oportunidad de analizarlos en los próximos días y encontrar soluciones. Sabemos en qué áreas debemos poner el acento y mejorar el coche, lo que es muy positivo. El nuevo reglamento es muy complicado, pero también es fascinante".

"Sabíamos que no iba a ser fácil, pero también tenemos grandes recursos, tenemos nuestro campus en Silverstone, tenemos Sakura donde están trabajando muy duro para llevarnos a donde queremos estar. Debemos redoblar esfuerzos. Quedan algunos días antes de Australia. No estamos donde queríamos, pero eso no significa que no cumpliremos nuestra misión".

Fernando Alonso, AMR26 Aston Martin F1

A dos semanas del inicio del Gran Premio de Australia, la situación es evidentemente muy preocupante para Aston Martin, cuyo coche es, con diferencia, el que menos ha rodado en toda la pretemporada. Cabe recordar que, debido a retrasos en el diseño y la fabricación del chasis, el equipo ya había perdido casi dos jornadas completas en Barcelona, rodando realmente solo el último día de la sesión catalana y acumulando entonces 307 km de datos.

Posteriormente, la escudería recorrió 1115 km durante la primera parte de los ensayos organizados en Bahréin, la mitad que los equipos más activos en este aspecto. Las 128 vueltas de los tres días que acaban de transcurrir representan solo 693 km más, mientras que los problemas han salido claramente a la luz, como el sobrecalentamiento del motor Honda.

Aston Martin es la única escudería motorizada por Honda, lo que contribuye a reforzar y alimentar las dificultades mutuas de ambas entidades, cuya colaboración comienza así de forma muy complicada. Esto no deja de recordar —aunque de manera algo menos catastrófica— la forma en que había comenzado la colaboración entre McLaren y Honda en 2015.