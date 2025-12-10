Atentado contra Willi Weber, exrepresentante de Schumacher

Willi Weber, antiguo mánager del campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, fue víctima de un robo en Stuttgart, según informa el diario Bild. Unos desconocidos irrumpieron el martes por la noche en el chalé del ex piloto de 83 años, ataron a Weber y a otras personas presentes y les robaron.

Weber confirmó el incidente al diario Bild y explicó que se encontraba "en un estado de mierda" y "completamente en estado de shock". Según sus propias declaraciones, los agresores también le hirieron: Weber habló de un "ojo morado".

Los ladrones dejaron su huella en la casa: Según los informes, "forzaron y vaciaron varias cajas fuertes". Sin embargo, aún no se dispone de detalles sobre el contenido de las cajas fuertes ni sobre las sumas u objetos robados: la policía está investigando.

Willi Weber como directivo y empresario

Weber es más conocido en Alemania como mánager de Schumacher: Desde finales de los años 80, se ocupó del que sería siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y negoció, entre otras cosas, su traspaso de Benetton a Ferrari.

Inmediatamente antes de su regreso a la Fórmula 1 con Mercedes en la temporada 2010 , Schumacher decidió hacer un cambio en su equipo de gestión: la anterior asesora de medios de Schumacher, Sabine Kehm, sustituyó a Weber.

Sin embargo, los clientes de Weber a lo largo de los años no se limitaron a Schumacher: También se ocupó de su hermano Ralf Schumacher, Nico Hülkenberg y Timo Scheider, así como de Naomi Campbell en ocasiones. Al mismo tiempo, Weber también ejercía como empresario y se dedicaba al comercio de coches usados. También es propietario de varios hoteles y negocios de restauración. Por ejemplo, una vez fue propietario de un restaurante en la torre de televisión de Stuttgart.

El apodo de Weber "Mister 20 por ciento" proviene a su vez de su colaboración con Michael Schumacher: se dice que, como mánager del piloto, se benefició del 20 por ciento de los ingresos de su cliente en los primeros años.