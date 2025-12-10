Atentado contra Willi Weber, exrepresentante de Schumacher
Willi Weber está en estado de shock tras un robo: los intrusos ataron al anciano de 83 años y registraron su chalet en busca de objetos de valor.
Willi Weber, antiguo mánager del campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, fue víctima de un robo en Stuttgart, según informa el diario Bild. Unos desconocidos irrumpieron el martes por la noche en el chalé del ex piloto de 83 años, ataron a Weber y a otras personas presentes y les robaron.
Weber confirmó el incidente al diario Bild y explicó que se encontraba "en un estado de mierda" y "completamente en estado de shock". Según sus propias declaraciones, los agresores también le hirieron: Weber habló de un "ojo morado".
Los ladrones dejaron su huella en la casa: Según los informes, "forzaron y vaciaron varias cajas fuertes". Sin embargo, aún no se dispone de detalles sobre el contenido de las cajas fuertes ni sobre las sumas u objetos robados: la policía está investigando.
Willi Weber como directivo y empresario
Weber es más conocido en Alemania como mánager de Schumacher: Desde finales de los años 80, se ocupó del que sería siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y negoció, entre otras cosas, su traspaso de Benetton a Ferrari.
Inmediatamente antes de su regreso a la Fórmula 1 con Mercedes en la temporada 2010 , Schumacher decidió hacer un cambio en su equipo de gestión: la anterior asesora de medios de Schumacher, Sabine Kehm, sustituyó a Weber.
Sin embargo, los clientes de Weber a lo largo de los años no se limitaron a Schumacher: También se ocupó de su hermano Ralf Schumacher, Nico Hülkenberg y Timo Scheider, así como de Naomi Campbell en ocasiones. Al mismo tiempo, Weber también ejercía como empresario y se dedicaba al comercio de coches usados. También es propietario de varios hoteles y negocios de restauración. Por ejemplo, una vez fue propietario de un restaurante en la torre de televisión de Stuttgart.
El apodo de Weber "Mister 20 por ciento" proviene a su vez de su colaboración con Michael Schumacher: se dice que, como mánager del piloto, se benefició del 20 por ciento de los ingresos de su cliente en los primeros años.
Comparte o guarda esta historia
Las definiciones de campeonato más polémicas en la historia de la F1
¿Es posible la remontada de Verstappen? Esto dice la historia de la F1
Hace 25 años, Michael Schumacher devolvía a Ferrari a la cima de la F1
Últimas noticias
F1 Academy añade Silverstone y Austin al calendario de siete rondas de 2026
F1 2025: la lista de pilotos mejor pagados según Forbes
Cadillac prueba en el túnel el efecto del lavado en el alerón delantero
La FIA hace un cambio para 2026 por una queja habitual en las carreras sprint de la F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados