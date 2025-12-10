En el paddock de Yas Marina se sabía que el Gran Premio de Abu Dhabi podía ser la última carrera de Fórmula 1 de Helmut Marko como asesor de deporte motor de Red Bull.

La decisión final se tomó el lunes en Abu Dhabi, cuando Marko se reunió con la alta dirección de Red Bull, incluido Oliver Mintzlaff. El anuncio oficial llegó el martes, poniendo fin a una era que duró más de 20 años.

Según la explicación oficial de Red Bull, Marko se retira, algo totalmente normal a los 82 años, y Mintzlaff expresó su pesar en el comunicado de prensa. En realidad, sin embargo, varios factores contribuyeron a esta decisión.

Para empezar, la empresa matriz austríaca de Red Bull está tomando más control sobre sus operaciones en la F1, un cambio que comenzó durante las luchas internas de poder en torno a Christian Horner. El objetivo es aportar estabilidad a ambos equipos de Red Bull y racionalizar la organización. Esta tendencia también se ve en otras áreas: Red Bull ha nombrado a un nuevo jefe de relaciones públicas, trasladado desde la sede austríaca, en reemplazo de Paul Smith, quien tuvo que marcharse al mismo tiempo que Horner.

El mandato sobre decisiones de pilotos y las sensibilidades de relaciones públicas

Acontecimientos recientes parecen haber sumado a la situación, algunos de ellos relacionados con decisiones de pilotos. Como jefe del programa junior de Red Bull, Marko siempre tuvo una voz crucial, a menudo decisiva, en esos asuntos. Esto volvió a hacerse evidente en los casos recientes de Arvid Lindblad y Alex Dunne. Impulsar el ascenso de Lindblad a la F1 generó menos preocupación, al ser un producto de Red Bull, aunque surgieron algunos ruidos sobre el proceso y la comunicación; pero el caso de Dunne pareció un poco más problemático.

El irlandés terminó su acuerdo con McLaren después de decidir que no estaba convencido por sus perspectivas a largo plazo en Woking y sentía que no tenía un camino claro hacia un asiento de F1. Marko no tardó en decir a los medios, incluido Motorsport.com, que Dunne encajaría bien en Red Bull, y respaldó eso con planes para ficharlo. Sin embargo, la dirección de Red Bull, al parecer, no estaba al tanto y estaba mucho menos convencida que Marko.

También lee: Fórmula 1 Helmut Marko deja oficialmente el equipo Red Bull de F1

Todo este episodio es comprensible: durante años, Marko tuvo un mandato poderoso en lo referente a pilotos. Es natural que siguiera operando de esa manera, especialmente dado el éxito que eso trajo, pero la organización a su alrededor ha cambiado. En ese contexto, el comentario de Marko el domingo por la noche, diciendo que necesitaba "sentirse cómodo" para continuar, fue revelador. En esta nueva realidad, la alineación mutua ya no parecía tan perfecta como antes, haciendo que un momento como este fuese, en cierta medida, inevitable.

Además de eso, Marko siempre ha sido conocido por decir lo que piensa. En un mundo de Fórmula 1 cada vez más controlado por relaciones públicas, él seguía siendo una excepción más que bienvenida, un hombre de la vieja guardia, muy parecido al fallecido Niki Lauda. Marko siempre era accesible en el paddock y nunca endulzaba sus palabras. A diferencia de otros líderes del equipo, nunca iba acompañado por una persona de relaciones públicas, lo que significaba que Red Bull a menudo se enteraba de lo que él había dicho una vez que eso ya se había publicado.

Esto era refrescante para los medios y al menos para algunos aficionados a la F1, pero no todos dentro de Red Bull lo apreciaban. Un ejemplo reciente surgió en Qatar, donde Marko sugirió que Andrea Kimi Antonelli "dejó pasar" a Lando Norris. Max Verstappen insistió en Abu Dhabi en que, independientemente de lo que hubiera dicho Marko, no había excusa para el abuso en línea; aun así, Red Bull sintió la necesidad de emitir una disculpa oficial. A medida que la organización busca mayor coherencia, la alineación de relaciones públicas tiene sentido.

¿Qué significa esto para el futuro de Max Verstappen?

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La pregunta obvia es cómo afecta todo esto al futuro de Verstappen en Red Bull. Marko aceleró el camino del neerlandés hacia la Fórmula 1 y, por lo tanto, desempeñó un papel crucial en su carrera. Mientras Toto Wolff y Mercedes inicialmente proponían un año en GP2 para 2015, Marko se impuso y le dio a Verstappen un asiento inmediato en Toro Rosso.

La lealtad ha sido mutua desde entonces. Verstappen defendió repetidamente a Marko en público, sobre todo durante el Gran Premio de Arabia Saudita 2024, cuando la posición de Marko estuvo amenazada durante las luchas de poder con Horner. "Si Helmut tiene que irse, entonces yo también me iré", dijo.

Esto puede sugerir que la salida de Marko podría impactar directamente el futuro de Verstappen, pero quienes conocen la situación enfatizan que la realidad es un poco más matizada. Tanto los copropietarios austríacos como tailandeses han reafirmado recientemente su compromiso total con Verstappen, algo nada sorprendente dado su enorme valor deportivo para la marca.

Verstappen dijo el domingo que estaba contento con el ambiente dentro del equipo. Incluso agregó que se sintió mejor en Abu Dhabi este año que hace 12 meses, pese a haber sido campeón del mundo entonces y no serlo ahora. Sintió que las cosas estaban yendo mal dentro de Red Bull a finales de 2024, por lo que la estabilidad liderada por Laurent Mekies y Mintzlaff es algo que la organización quiere priorizar, aunque no se sabe si eso finalmente será exitoso.

Para Verstappen, todo sigue dependiendo de dos factores: el rendimiento en pista en 2026 y cómo se sienta respecto a las nuevas regulaciones de la F1. Si el rendimiento del equipo no está a la altura, buscará otro lugar. Y si la nueva era no le gusta en absoluto, ha repetido en las últimas semanas que incluso podría alejarse de la Fórmula 1 por completo.

Todo depende del panorama deportivo, como subrayó recientemente su mánager Raymond Vermeulen. Ha descrito 2026 como un año importante para el futuro a largo plazo de Verstappen. Es relevante que la tan mencionada "cláusula Marko" fue neutralizada desde la perspectiva de Red Bull el año pasado a través de una carta paralela. Como en cualquier contrato de F1, permanecen las cláusulas de rendimiento, lo que significa que todo depende de la competitividad de Red Bull bajo el nuevo reglamento, incluido su motor interno en colaboración con Ford.

Aún no está claro cómo planea Red Bull reestructurar la organización sin Marko y quién se hará cargo del programa de jóvenes pilotos. Es posible que más responsabilidades se redistribuyan durante el invierno europeo, mientras el equipo busca un modelo de liderazgo sostenible a largo plazo.

Por ahora, Marko deja un legado impresionante: ocho títulos de pilotos, seis títulos de constructores y 130 victorias durante su etapa en Red Bull, con Sebastian Vettel y Verstappen como los productos más brillantes del semillero de talentos de Red Bull.