Crawford lidera el test final de la F1 2025 en Abu Dhabi y Pato O'Ward es 7°

Dos días después de la conclusión de la temporada 2025, los equipos de F1 cambiaron todo el enfoque hacia la nueva era de la categoría. En el circuito de Yas Marina, el tradicional test de postemporada tuvo esta vez un doble propósito.

Cada equipo salió a pista con un coche adaptado a las reglas del año que viene para probar los nuevos neumáticos 2026 de Pirelli. Estos siguen siendo autos de efecto suelo, pero han sido modificados para imitar los niveles de carga aerodinámica de 2026, principalmente mediante cambios en los niveles de ala (estilo Monza) y en la altura de manejo. El segundo auto de cada equipo se asignó para que un piloto novato sumara kilómetros en el test de jóvenes.

Max Verstappen y George Russell fueron "afortunadamente" autorizados a saltarse el test de postemporada, usando las propias palabras del neerlandés. En su lugar, Red Bull Racing colocó a Isack Hadjar en el coche modificado para darle un primer contacto con el caucho de 2026, mientras que Ayumu Iwasa actuó como su piloto joven. El debutante de F1 del próximo año, Arvid Lindblad, tuvo su oportunidad con el equipo hermano Racing Bulls.

En McLaren y Ferrari estuvieron presentes todos los pilotos titulares, cada uno completando media jornada de rodaje. Andrea Kimi Antonelli estuvo al mando de todo el martes para Mercedes, el equipo que más atención atrajo en el pit lane una vez que las luces se pusieron en verde.

Mercedes probó por primera vez con aerodinámica activa en su alerón delantero, ofreciendo un anticipo de lo que vendrá en 2026. Las Flechas de Plata llevaron un prototipo —aprobado por la FIA— que permitió que el alerón delantero de Antonelli cambiara a un modo de baja carga aerodinámica y baja resistencia en las rectas, exactamente como ocurrirá el año próximo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Las diferencias entre los monoplazas adaptados a 2026 y los autos de pilotos jóvenes —que, además de llevar más carga aerodinámica, también seguían usando neumáticos 2025— hicieron que los pilotos jóvenes coparan los mejores tiempos. Luke Browning marcó el ritmo en la mañana con un tiempo de 1:23.920 en su Williams. Ese tiempo se mantuvo como la referencia hasta que el sol estaba casi por ponerse en Abu Dhabi y las temperaturas descendieron.

El junior de Aston Martin, Jak Crawford, aprovechó plenamente las condiciones más frescas y registró 1:23.766 para colocarse al frente. El estadounidense superó a Paul Aron, quien se subió al Sauber para esta ocasión, y a Browning. El junior de Mercedes, Frederik Vesti, e Iwasa completaron los cinco primeros.

Antonelli siguió en sexto lugar como el piloto de mule car más rápido y, por tanto, con neumáticos 2026. Con una mejor vuelta de 1:25.170, fue casi un segundo y medio más lento que Crawford. A su vez, fue casi un segundo más rápido que el siguiente mule car: Oscar Piastri, en décimo lugar.

Por su parte, el mexicano Pato O'Ward fue séptimo en la jornada conduciendo para McLaren con una mejor marca personal de 1m25s418 después de 127 vueltas al trazado de Yas Marina.

Como Antonelli rodó con aerodinámica activa, no tuvo que adherirse al límite de velocidad en recta de 300 km/h impuesto por Pirelli a los coches modificados —ya que la presión sobre los neumáticos será diferente el año que viene en las rectas. Antonelli también resultó ser el piloto más productivo del día, completando 157 vueltas.

El test transcurrió sin problemas significativos, salvo un accidente de Riyo Hirakawa en la curva 1 que provocó una bandera roja y daños en el alerón trasero, aunque el piloto japonés pudo volver a la pista poco después. Esteban Ocon completó solo cuatro vueltas por la tarde debido a aparentes problemas técnicos en Haas.

