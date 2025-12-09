El primer día de Valtteri Bottas en Cadillac F1 después de dejar Mrecedes

Valtteri Bottas ha completado su primer día como piloto de Fórmula 1 de Cadillac, antes de su regreso al campeonato mundial como piloto titular en 2026.

Veterano de 246 largadas en grandes premios y 67 podios, Bottas firmó con el nuevo equipo Cadillac para la nueva era de la F1 en 2026 después de pasar este año al margen como piloto reserva principal de Mercedes.

La etapa de Bottas en Mercedes terminó tras el final de la temporada 2025 en Abu Dhabi, y ahora está conociendo a su nueva estructura en su base británica de Silverstone.

Esto incluyó hacerse el asiento para el año que viene, mientras el finlandés se prepara para pilotar en enero el primer monoplaza de F1 de Cadillac.

"Estoy entusiasmado de comenzar finalmente como piloto del equipo Cadillac de Fórmula 1", dijo Bottas. "Este es un momento del que me siento orgulloso en mi carrera, ya que marca el inicio de un nuevo capítulo de regreso a la parrilla con un equipo que está empezando su camino en el deporte. Hay mucho trabajo por delante, así que quiero aprovechar mi experiencia para ayudar al equipo ahora que ya estoy completamente a bordo.

Valtteri Bottas, Cadillac Photo by: Cadillac Communications

"Ver cómo todo se une por primera vez como un equipo totalmente nuevo es especial y te hace darte cuenta del impulso del proyecto. Es importante hacer bien la preparación, ya que estos momentos son realmente los primeros pasos para dejarnos listos para el primer test. No puedo esperar para que empiece la temporada y volver a competir una vez más."

El director del equipo, Graeme Lowdon, añadió: "Es estupendo tener finalmente a Valtteri incorporado e integrado al equipo. Hemos estado planificando esto desde hace bastante tiempo, así que es fantástico ver que estos momentos empiezan a ocurrir antes de nuestra primera temporada en pista.

"Estoy orgulloso de todo el trabajo que todos están realizando en el equipo. La Fórmula 1 es el mayor deporte de equipo del mundo, y es en momentos como este cuando ves las habilidades, el talento y la experiencia que tenemos, y lo bien que un talento como Valtteri se sentirá como en casa."

Cadillac tomó prestado un SF-23 de Ferrari, su proveedor de motores, para un test en Imola el mes pasado con el fin de practicar el aspecto operativo de trabajar con un monoplaza de F1. El compañero de Bottas, Sergio Pérez, estuvo en acción.

Cadillac ha planeado encender su nuevo coche antes de Navidad para luego probarlo en enero, de cara al test de pretemporada en Barcelona del 26 al 30 de enero.