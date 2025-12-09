Todos los campeonatos

Fórmula 1

Helmut Marko dejará Red Bull F1 antes de lo previsto tras reunión en Abu Dhabi

Helmut Marko está en camino de salir de Red Bull tras una reunión con la alta dirección del equipo el lunes.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Pierre Wache, Chief Engineer de Performance Engineering de Red Bull Racing,Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Team Principal,Helmut Marko

Foto de: Erik Junius

Helmut Marko se encamina hacia el retiro como asesor de deporte motor de Red Bull en la Fórmula 1, pese a contar inicialmente con un contrato para 2026.

Inmediatamente después de la definición del título en el circuito de Yas Marina, comenzó a filtrarse en el paddock la incertidumbre sobre el futuro de Helmut Marko en Red Bull. Cuando se le preguntó, el austríaco afirmó que las conversaciones tendrían lugar más adelante en la semana. Mientras que el hombre de 82 años había señalado otras veces su contrato vigente, esta vez no lo hizo.

"Es un conjunto complejo de cosas diferentes", dijo. Cuando se le preguntó cuál sería su propia preferencia, Marko respondió: "Tengo que pensarlo durante la noche y luego veremos".

Las conversaciones a las que Marko se refirió el domingo por la noche tuvieron lugar el lunes en Abu Dhabi con la alta dirección de Red Bull, incluido el director ejecutivo deportivo Oliver Mintzlaff. El resultado es que Marko se retirará a fin de este año calendario como asesor deportivo de Red Bull, señalando que su influencia en la práctica iba más allá de lo que sugería ese cargo.

El contrato de Marko había sido inicialmente ampliado por dos años más e incluía también la temporada 2026, pero ese plazo no se cumplirá.

¿Red Bull busca un nuevo comienzo con ambos equipos de F1?

El director del equipo, Laurent Mekies, ya insinuó el domingo por la noche que se avecinaban cambios. Consultado sobre los comentarios de Marko, el jefe francés hizo poco para apagar los rumores.

"Helmut ha sido increíble en lo mucho que nos ha apoyado para ayudarnos a dar vuelta las cosas este año. Obviamente él y la alta dirección tuvieron que tomar varias decisiones difíciles durante el año, y por supuesto siempre las tenemos. Pero la Fórmula 1 no es un entorno estático, siempre ajustas tus organizaciones, y eso se aplica a la parte técnica, se aplica a la parte deportiva".

Helmut Marko, Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing

Photo by: Luca Martini / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Mekies indicó sutilmente que Red Bull estaba analizando formas de hacer que su estructura de liderazgo sea más sólida de cara al futuro.

"Es completamente normal que revisemos cómo podemos mejorar la manera en la que operamos todo el tiempo. Así que no lo digo específicamente por Helmut, pero digo en general que estamos en un entorno en el que siempre nos desafiamos mutuamente y buscamos los próximos pasos, por más pequeños que sean, en el intento de trabajar juntos. Pero solo puedo agradecer a Helmut por el papel que desempeñó para hacer funcionar lo que parecía una situación difícil a mitad de temporada con el apoyo", dijo Mekies, quien reemplazó a Christian Horner en plena temporada este año.

Las sugerencias en el paddock apuntan a que la empresa matriz austríaca podría tomar un control más firme. Una opción podría ser involucrar más de cerca a Mintzlaff y a su equipo en la gestión de las operaciones de Red Bull en F1. También se ha propuesto un nuevo jefe de prensa desde la sede austríaca, después de que Paul Smith – quien ocupaba previamente ese puesto – tuvo que dejar el equipo al mismo tiempo que Horner.

El fin de una era

Con el próximo retiro de Marko, llegará a su fin una era que abarca 21 años. El ganador de las 24 Horas de Le Mans, nacido en Graz, fue presentado como la mano derecha de Dietrich Mateschitz para ayudar a construir Red Bull Racing después de que el equipo fuera adquirido a Jaguar antes de la temporada 2005. Marko estuvo a cargo del programa junior que produjo, entre otros, a Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Mientras que Mercedes quería inicialmente colocar a Verstappen en GP2 durante un año, Marko ofreció de inmediato al neerlandés un asiento en F1 en el equipo hermano Toro Rosso para 2015. La lealtad entre ambos ha sido mutua desde entonces. Cuando la posición de Marko se vio bajo presión alrededor del Gran Premio de Arabia Saudita 2024, en medio de las luchas de poder internas de Horner, Verstappen salió firmemente en su defensa. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre de 2025, esa cooperación parece llegar formalmente a su fin.

