Norris ya decidió qué número llevará en su McLaren en la F1 2026

Recién coronado campeón del mundo por primera vez en su carrera el domingo en Abu Dhabi, Lando Norris no dudó demasiado. Acostumbrado a llevar el número 4 en su McLaren desde sus inicios en la Fórmula 1 en 2019, el piloto británico le será infiel en 2026. Y con razón: eligió llevar el número uno, un derecho reservado exclusivamente al campeón del mundo en ejercicio.

No siempre utilizado por los pilotos coronados —Lewis Hamilton, por ejemplo, prefirió regularmente el número 44—, el as estará nuevamente en la parrilla el año próximo, después de que Max Verstappen lo llevara en las últimas cuatro temporadas.

"Es la tradición", justificó Lando Norris al anunciar su elección ante el micrófono de Sky Sports. "Existe por una buena razón. Está ahí porque puedes intentar conseguirlo, puedes trabajar duro para intentar obtenerlo. Todos nosotros en el equipo, todos los que desempeñan un papel en McLaren o en mi coche, podremos llevarlo con orgullo. Son todos mis mecánicos, mis ingenieros, todos los que forman parte de McLaren quienes también obtienen este reconocimiento."

Le numéro 4 sera mis de côté en 2026. Photo de: Erik Junius

"Así que no es para mí, es también para ellos. Es su orgullo, sabiendo que han proporcionado una enorme cantidad de trabajo y esfuerzo en todo lo que hacen, y que también pueden decir 'Somos el número uno'. Es menos cool cuando dices 'Somos el número cuatro', ¡así que estarán aún más felices que yo!"

A pesar de esta elección, el número 4 de Lando Norris seguirá reservado para él por ahora. En cambio, en lo que respecta a Max Verstappen, el regreso al 33 no está garantizado.

Mientras la FIA podría suavizar las reglas en las próximas semanas para permitir que los pilotos cambien de número, el neerlandés ha dejado entrever en varias ocasiones que podría cambiar, con especial interés en el número 3 que llevó hasta el año pasado Daniel Ricciardo, su excompañero en Red Bull.