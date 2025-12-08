Zak Brown está "convencido" de que Piastri será campeón de F1 con McLaren

Zak Brown está "convencido" de que Oscar Piastri se convertirá en campeón del mundo de Fórmula 1 con McLaren a pesar de haber perdido el título 2025 ante su compañero Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Los pilotos de McLaren pelearon todo el año por un primer campeonato, y el tercer puesto en la carrera final le aseguró el título a Norris, que terminó 13 puntos por delante de Piastri y dos puntos por delante del subcampeón Max Verstappen.

La batalla también representó enfoques contrastados entre dos equipos: Verstappen es el claro piloto número uno de Red Bull, mientras que McLaren mantuvo la igualdad entre sus dos pilotos.

Por eso, cuando se le preguntó a Brown sobre el crecimiento de Norris desde que se unió a la academia de McLaren con 17 años en 2017, se aseguró de mencionar al piloto de 24 años que llegó desde Alpine en 2023.

"Oscar va a ser campeón del mundo", dijo el director ejecutivo de McLaren. "Estoy convencido de que será campeón del mundo con McLaren. Aunque lo incorporamos un poco más tarde en su carrera, igualmente asumimos un riesgo con ambos pilotos. Las dos veces que condujeron un coche de Fórmula 1, fue un McLaren.

"Para un equipo grande, asumir un riesgo con pilotos jóvenes resulta muy gratificante. Poder tener dos pilotos número uno contra todo pronóstico, con todo el ruido que hubo durante tanto tiempo diciendo que era imposible hacer lo que hicimos, que es tener dos pilotos de carreras impresionantes que ganaron siete carreras cada uno, que disfrutan genuinamente correr entre ellos y es un placer trabajar con ellos. Nunca hubo un intercambio extraño entre ellos.

"Los dos estuvieron un poco molestos con Andrea [Stella, director del equipo] y conmigo de vez en cuando, pero creo que eso es bueno. Nos exigimos mutuamente y es un logro enorme. Estoy muy orgulloso y con muchas ganas de volver a hacerlo."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri incluso estuvo al mando durante gran parte del año, liderando el campeonato desde la quinta hasta la 19° carrera, con una ventaja de hasta 34 puntos sobre Norris después del Gran Premio de los Países Bajos en agosto.

Pero un derrumbe en la parte final de la temporada, en el que Piastri no ganó ninguna de las últimas nueve carreras tras chocar en Bakú y estar fuera de ritmo en lugares como Singapur y México, le dio la iniciativa a Norris.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, aún vio suficiente en Piastri como para repetir la visión de Brown de que será campeón del mundo, y fue incluso un paso más allá.

"En efecto, podríamos haber tenido dos campeones este año", dijo Stella a Sky Sports. "La diferencia entre los dos fue tan pequeña y dije después de la clasificación [de Abu Dhabi] que, creo que fueron 30 milisegundos, esa fue toda la historia de la temporada.

"30 milisegundos en clasificación, siempre tan cerca en pista, muy cerca en la primera vuelta. Como dijiste, hubo algunas situaciones tensas desde ese punto de vista, pero siempre resueltas de la mejor manera.

"Oscar hubiera sido un campeón merecido y un campeón merecido en su tercera temporada en la Fórmula 1. Aprendió muy rápido, tuvo un par de carreras donde sufrió un poco en los famosos circuitos de bajo agarre.

"Aprendió muy rápido qué hacer. Volvió a ser competitivo de inmediato. Su trayectoria es fenomenal y, definitivamente, tenemos a un futuro múltiple campeón del mundo en Oscar."