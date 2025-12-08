Piastri: "Sigue siendo Norris; no es que se haya convertido en Superman"

El dúo de McLaren luchó por el título 2025 durante todo el año, y Norris finalmente aseguró su primer campeonato en la última carrera al terminar tercero detrás del australiano y del ganador, Max Verstappen.

Esto significa que Norris superó al subcampeón Verstappen por dos puntos, con Piastri a 13 puntos, en lo que ha sido una pelea por el campeonato muy amistosa y distinta de la anterior era dominante de McLaren, cuando se trataba de Ayrton Senna y Alain Prost.

Así que cuando le preguntaron si espera que la dinámica entre él y Norris cambie, Piastri respondió: "No, no lo creo, no creo que eso cambie nada. Para mí, él ha tenido claramente una gran temporada este año y es un campeón merecido, pero sigue siendo Lando Norris; no es que se haya convertido en Superman.

"Así que no creo que las cosas cambien por eso. Espero, obviamente, absoluta justicia por parte del equipo e igualdad de cara al futuro, y no tengo ninguna preocupación de que eso vaya a cambiar en absoluto.

"Pero sí, creo que claramente Lando ha tenido una temporada muy fuerte este año y, en última instancia, hizo un mejor trabajo."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lo que ha dominado los titulares es la forma en que McLaren ha intentado mantener todo equitativo entre sus dos pilotos, yendo en contra de lo habitual de designar un piloto número uno y un número dos.

En Monza, por ejemplo, pidió a Piastri que le devolviera el segundo lugar a Norris después de una parada lenta en boxes para el recién coronado campeón del mundo, mientras que también estuvo todo el drama de las "repercusiones" tras Singapur, cuando Norris se abrió paso por la fuerza ante Piastri en la salida.

Ambos pilotos también cumplieron sin problemas, lo que significó que no hubo grandes conflictos como en anteriores batallas por el campeonato dentro de un mismo equipo, como la de Lewis Hamilton y Nico Rosberg en Mercedes entre 2014 y 2016.

"Es un testimonio de la forma en que competimos", añadió Piastri. "Obviamente no es fácil luchar por dos títulos, el campeonato de constructores (McLaren defendió su corona lograda en 2024) y el campeonato de pilotos, con dos competidores muy parejos, pero en última instancia ese era un problema que sabíamos que íbamos a tener.

"Creo que hay muchas cosas buenas que vienen de eso. Sí, hay momentos difíciles y tensión a veces, pero creo que tanto Lando como yo nos hemos convertido en mejores pilotos al llevarnos mutuamente al límite y, en ocasiones, eso ha sido incómodo para todos, pero creo que, en última instancia, ha sido algo positivo.

"Obviamente, hemos tenido muchas conversaciones durante el año y estoy seguro de que tendremos conversaciones en la pretemporada sobre cualquier cosa que queramos hacer un poco diferente para el próximo año, pero creo que, al final, nos dieron a ambos la mejor oportunidad posible, dentro de lo que el equipo podía ofrecer, para luchar de manera justa por un campeonato del mundo, y eso es todo lo que se puede pedir."