Después de disputarle a McLaren el título de constructores hasta la última carrera de la temporada pasada, las expectativas eran muy altas para Ferrari en 2025. Y no podía ser de otra manera, dado que un siete veces campeón del mundo como Lewis Hamilton también llegaba a Maranello.

La temporada, sin embargo, no sólo fue parca en satisfacciones, sino francamente decepcionante. En el año en el que se suponía que la Rossa iba a lanzarse al asalto del título, sólo acumuló una victoria en el Sprint del GP de China con Hamilton, mientras que Charles Leclerc se quedó seco, teniendo que conformarse con siete podios.

En Abu Dhabi, el monegasco se regaló un final positivo, ya que intentó luchar por el escalón más bajo del podio con Lando Norris durante buena parte de la carrera, mostrando así un paso adelante respecto a las últimas desastrosas salidas, pero al final tuvo que conformarse con terminar cuarto. La misma posición que ocupó finalmente el Cavallino en el campeonato de constructores, eso sí, a unos buenos 435 puntos de los campeones de McLaren.

Cuando se le preguntó en las habituales entrevistas si los hombres de rojo deberían intentar bajar el listón de las expectativas para el año que viene, Leclerc dijo: "Nosotros también esperábamos algo diferente. Es cierto que podríamos haberlo hecho un poco mejor a nivel de comunicación, pero cuando alguien como Lewis llega a un equipo como Ferrari, uniendo a dos iconos de nuestro deporte, se habla mucho del equipo y eso es difícil, si no imposible".

"Las expectativas también se crearon por el entorno y la situación en la que nos encontramos y no por cosas que hayamos causado nosotros. Todo lo que rodea al equipo son cosas que no podemos controlar, pero podemos estar unidos, empujar fuerte, estar motivados, y eso es lo que estamos haciendo", añadió.

Sin embargo, Charles no ocultó que esta temporada no será nada fácil de digerir: "Sí, duele. Ahora me enfrento al campeonato y un Ferrari cuarto a 400 puntos de McLaren es algo que duele mucho. Espero que el año que viene podamos cambiar esta situación, pero ya veremos".

Sobre lo que puede ser 2026, de hecho, prefirió no prejuzgar: 'Sinceramente, ahora no tengo expectativas para el año que viene, porque partimos de una página en blanco, así que no sabemos dónde estamos ni dónde están nuestros rivales. Ya veremos", concluyó.